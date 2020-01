Kaltenkirchen. Kaum hatte Ina Molatta an der Seite von Vereinskamerad Francisco Heuck ihr Halbfinalspiel im Mixed gewonnen, da wurde sie auch schon zum nächsten Match aufgerufen. Viel Zeit zum Durchschnaufen hatte die Tischtennisspielerin der Kaltenkirchener TS bei den Landesmeisterschaften der Senioren nicht. Die 47-Jährige erreichte in der Halle am Flottkamp im Mixed, im Doppel und im Einzelwettbewerb der Damen 40 jeweils das Finale – und holte sich alle drei Titel.

„Am meisten freue ich mich über den Sieg im Einzel. Ich bin noch nie Landesmeisterin gewesen“, sagte die Kaltenkirchenerin, die 2019 Zweite wurde und sich diesmal im Endspiel in drei Sätzen gegen Bente Grimm (ESV Neustadt) durchsetzte. Den Doppelwettbewerb gewann Molatta zusammen mit Höbke Dibbern (FSV Farnewinkel-Nindorf). Titel Nummer drei holte sie schließlich mit Francisco Heuck im Mixed. Damit trat Ina Molatta in die Fußstapfen des 47-Jährigen, der 2019 das Triple geschafft hatte.

Weiter geht’s mit den Nordtitelkämpfen

Diesmal lief das Turnier nicht so, wie es sich der Verbandsoberligaspieler der KT erhofft hatte. Im Einzel und im Doppel der Herren 40 war schon nach dem Viertelfinale Schluss. „Ich hatte Probleme mit dem Material“, sagte Heuck – und meinte damit die unangenehmen Schlägerbeläge seiner Gegner.

Gern wäre Francisco Heuck auch bei den Norddeutschen Meisterschaften am 21./22. März in Güstrow mit Ina Molatta im Mixed angetreten; er ist aber durch das frühe Ausscheiden im Einzel nicht qualifiziert. Die dreifache Landesmeisterin hat mit Christoph Hundhausen (Preetzer TSV) allerdings schon einen Ersatz gefunden. Molatta: „Man schaut in den Ergebnislisten nach, wer dabei ist und spricht dann seinen Wunschpartner möglichst schnell an, bevor es jemand anders macht.“

Zehn Matches über drei Gewinnsätze

Nach dem letzten Ballwechsel war die Industriekauffrau fix und fertig. Insgesamt zehn Matches über drei Gewinnsätze musste sie zwischen 9.30 und 16.30 Uhr bestreiten. Tags zuvor hatten bereits die Altersklassen 60 bis 80 ihre Meister gekürt – und auch hier war Ina Molatta in der Halle.

Immer noch mit viel Spaß bei der Sache: Armin König (KT), Jürgen Raffel (SSV Groß Kummerfeld), Günter Glandt (TTC Norderstedt) und Manfred Lorenzen (KT, v. l., alle Herren 80).

Foto: Thomas Maibom

„Ich habe den älteren Spielern beim Zählen und beim Aufschreiben geholfen“, sagte die KT-Jugendtrainerin, die im Vorfeld viele attraktive Sachpreise für die Sieger organisiert hatte und am ersten Tag zudem die Turnierleitung, bestehend aus Otto Lescow und Aida Astani-Matthies, unterstützte.

Letztere war hochzufrieden mit dem Verlauf der zweitägigen Veranstaltung, die die Kaltenkirchener TS schon zum fünften Mal in Folge ausrichtete. „Es macht immer sehr viel Spaß, die Landesmeisterschaften zu leiten. Man trifft viele Leute wieder und hat sich sehr viel zu erzählen. Die soziale Komponente ist ein wichtiger Bestandteil dieses Events.“

19 Spieler starten bei den Herren 80

Mit der Teilnehmerzahl von 170 Aktiven war die KT zufrieden, allerdings waren die Altersklassen unterschiedlich stark besetzt. „Bei den Senioren 80 hatten 19 Spieler gemeldet, das ist wirklich toll.“ Unter anderem mit dabei: die Kal­tenkirchener Manfred Lorenzen (79) und Armin König (80) sowie Günter Glandt (81) vom TTC Norderstedt, der mit Bruno Schulz vom TSV Kronshagen den dritten Platz im Doppel belegte.

„Ohne Tischtennis geht es nicht“, sagte Glandt, der für seinen Verein immer noch Punktspiele in der

5. Kreisklasse bestreitet und regelmäßig einmal pro Woche trainiert. Gleiches gilt für Lorenzen (16:1-Bilanz in der 4. Kreisklasse). König, der in der fünften Herrenmannschaft der KT in der 6. Kreisklasse aktiv ist und seit 1967 Tischtennis spielt, ist noch fleißiger. Er trifft sich montags und mittwochs mit seinen Vereinskollegen zum Sport. „Man muss halt immer in Bewegung bleiben“, sagte er schmunzelnd.

Das Interesse an den Senioren-Titelkämpfen war in einigen anderen Konkurrenzen geringer als bei den Oldies. „Das hat sich alles ein wenig verschoben“, sagte Aida Astani-Matthies, die sich über die große Unterstützung aus den eigenen Reihen freute und den Helfern in der Halle sowie im Panorama-Café im ersten Stock ein dickes Lob aussprach. „Birgit Faden und ihr Team haben das wirklich toll gemacht.“

KT-Routinier Frank Meyer wird dreimal Dritter

Drei dritte Plätze holte sich Frank Meyer (Kaltenkirchener TS) bei den Herren 50. Im Doppel trat Meyer mit Martin Mohr (Krummesser SV) an, im Mixed erreichte er mit Vereinskameradin Susanne Rahn-Marx das Halbfinale. Volker Holthaus (TSV Quellenhaupt-Bornhöved) wurde mit Helmut Griem (TSV Trittau) Vizemeister im Herren-70-Doppel.