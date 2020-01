Norderstedt. Die Zimmer sind schon gebucht: Jürgen Schumacher wird zusammen mit sieben Vereinskameraden für zwei Tage im Designhotel Wienecke XI in Hannover untergebracht sein. Am Sonntag, 23. Februar, findet in der niedersächsischen Landesmetropole die Aufstiegsrunde der Luftgewehrschützen zur 2. Bundesliga statt – und die Verbandsliga-Mannschaft der BSG Stadtwerke Norderstedt wird an diesem Tag mit von der Partie sein.

BSG-Team startet bei Zweitliga-Qualifikation

„Dass wir am Ende zu den Siegern der Qualifikation gehören und in die zweithöchste deutsche Klasse aufsteigen, scheint mir leider unrealistisch zu sein“, sagte Schumacher, Sportlicher Leiter der BSG, „die Konkurrenz ist vermutlich zu stark für uns.“ Der Kaltenkirchener ist nun schon seit vier Jahrzehnten für die Sportschützen der Stadtwerke im Einsatz.

Als Gewinner bei einem anderen traditionsreichen Event können sich die Norderstedter Schützen aber auf jeden Fall fühlen. Für die Austragung der 16. Norderstedt Open erhielten die Gastgeber von allen Seiten lobende Worte. Mehr als 100 Aktive hatten sich auf der Schießsportanlage der Schützengemeinschaft Norderstedt am Schierkamp eingefunden. Die 16 besten Männer, Frauen und Jugendlichen hatten sich zuvor von September bis Dezember 2019 in ihren jeweiligen Wettkampfklassen die Finalteilnahme gesichert. Einer derjenigen, die das ungewöhnliche Wettkampfambiente zuvor noch nicht erlebt hatten, war Daniel Greutner aus Ascheberg bei Plön. „Toll, dass es solche Veranstaltungen in fast schon familiärer Atmosphäre gibt und man zugleich auch auf Cracks aus der 2. Bundesliga treffen kann“, sagte der Mann von den Sport- und Freizeitschützen Neumünster, der als Chemielaborant beim Industriekonzern Johnson & Johnson in Norderstedt arbeitet.

Ein Muss: Körperbeherrschung und mentale Stärke

Der zweifache schleswig-holsteinische Landesmeister mit der Standardpistole belegte mit der Luftpistole den dritten Platz und war mit seinem Abschneiden absolut zufrieden. „Es war für mich eine wunderbare Entspannung am Schießstand, ich komme wieder“, sagte Greutner und fügte noch hinzu: „Beim Schießen braucht man viel Körperbeherrschung und die mentale Stärke eines Schach-Großmeisters. In Norderstedt ist mir das nach fast zehnstündiger Wettkampfdauer wieder klar geworden.“

Er ist das Gesicht und die Stimme der Norderstedt Open: Jürgen Schumacher führte gewohnt unterhaltsam durch das Programm.

Foto: Thomas Maibom

Selbstverständlich geht es auch nicht ohne Präzision und Nervenstärke. In dieser Hinsicht hatten die teilnehmenden Sportler aus der Region durchaus etwas zu bieten. So belegte Athena Salimi von der BSG Stadtwerke den dritten Rang im Luftgewehr-B-Finale. Ihr Vereinskollege Helmut Grimm wurde Vierter. Weniger glücklich lief es für Jürgen Schumachers Sohn Patrick im Luftgewehr-A-Finale mit Platz sieben; seine Clubkameradin Karina Lorenz wurde in der Endabrechnung Achte und kam zudem im Wettbewerb Luftpistole Auflage auf Platz vier.

Bramstedterin wird Zweite im Luftgewehr-Finale

Achtbar aus der Affäre zogen sich wieder einmal die Aktiven des SV Roland Bad Bramstedt, die bei den Norderstedt Open Stammgäste sind. Beke Kirchner gefiel als Zweite im Luftgewehr-Finale, Collin Paulus siegte im Schüler-Finale mit dem Luftgewehr. Erstmals waren auch Akteure des SV Quickborn-Renzel am Start. Beachtlich: die zweiten Plätze von Benjamin Bugk (Luftpistole) und Birgit Bruhn (Luftpistole Auflage). Jürgen Schumacher: „Unser Organisationsteam mit seinen zahlreichen Helfern ist froh, dass alles so abgelaufen ist, wie wir es uns vorgestellt haben.“

Der Sieg in den Finalrunden der beiden Hauptwettbewerbe wurde mit Ausrüstergutscheinen im Wert von jeweils 400 Euro belohnt – ein großer Anreiz für die Sportschützen. Für die 17. Auflage der Veranstaltung haben deshalb schon etwa 20 Prozent der Aktiven ihre Teilnahme an der Qualifikation zugesagt.