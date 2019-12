Norderstedt. So entspannt wie diesmal sind die Kicker von Eintracht Norderstedt noch nie seit dem Aufstieg im Jahr 2013 in die Winterpause der Regionalliga Nord gegangen. Der als Saisonziel ausgegebene Klassenerhalt ist schon nach etwas mehr als der Hälfte der Serie praktisch unter Dach und Fach, die Mannschaft von Trainer Jens Martens präsentiert ihren Fans nicht nur attraktiven, sondern auch erfolgreichen Offensivfußball. Im Interview mit dem Hamburger Abendblatt blickt der Fußballlehrer noch einmal auf die vergangenen Monate zurück – und verrät, was er und seine Truppe sich für das Jahr 2020 vorgenommen haben.

Herr Martens, nach 22 von 34 Spielen ist Ihre Mannschaft mit 38 Zählern Tabellenvierter in der Regionalliga Nord, hat damit nur drei Punkte weniger auf dem Konto als nach Abschluss der gesamten Serie 2018/2019 – und liegt damit unter anderem vor den zweiten Teams der Proficlubs Hamburger SV, Holstein Kiel, Werder Bremen, Hannover 96 und FC St. Pauli. Ihr Fazit nach der ersten Saisonhälfte?

Jens Martens: Besser geht es nicht, damit konnte niemand rechnen. Wir spielen mit unserem jungen Kader eine überragende Saison und haben die Erwartungen weit übertroffen. Man darf ja nicht vergessen, dass Eintracht Norderstedt in der vergangenen Punktrunde erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft hat und wir unser Aufgebot erst zu seinem sehr späten Zeitpunkt zusammenstellen konnten. Aber wir bleiben trotz der tollen Zwischenbilanz auf dem Teppich. Uns allen ist klar, dass der aktuelle Tabellenstand nur eine schöne Momentaufnahme ist, dass wir aktuell einen Lauf haben – im Fußball kann es aber ganz schnell auch mal in die andere Richtung gehen. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass uns das nach der Winterpause nicht passiert.

Lässt sich die Leistungsexplosion an einer Person oder an einem Schlüsselerlebnis festmachen?

Einzelne Spieler möchte ich nicht hervorheben, das ist ein Verdienst des gesamten Teams, einschließlich des Umfelds des Mannschaft. Die Arbeit in Norderstedt macht allen Beteiligten unglaublich viel Spaß, das zeigt sich auch auf dem Platz. Ich führe unseren Erfolg vor allem darauf zurück, dass wir es geschafft haben, unsere Defensive zu stabilisieren. Nach insgesamt elf Toren in den ersten beiden Heimspielen gegen Altona 93 und den Heider SV ist eine unglaubliche Euphorie entstanden, die den Jungs den Blick auf die schon in diesen Partien vorhandenen Abwehrschwächen ein wenig vernebelt hat. Die Quittung gab’s später in den Matches gegen den FC St. Pauli II und Holstein Kiel II, die wir jeweils in der Schlussphase unnötig verloren haben. Wir haben hart an unseren Defiziten gearbeitet, auch wenn dieser Prozess manchmal ein wenig schmerzhaft war. Klick gemacht hat es in den Köpfen nach unserem 3:1-Auswärtserfolg bei Werder Bremen II.

Stichwort Auswärtsspiele: Die Eintracht hat ihre letzten sieben Partien in fremden Stadien gewonnen...

Das ist wirklich unglaublich, eine solche Serie hat es zuletzt in der Kreisliga gegeben.

Der Verein hat mit den Planungen für die kommende Serie begonnen, die Kontrakte mit Jan Lüneburg, Philipp Koch und Dane Kummerfeld sind um jeweils zwei Jahre verlängert worden, Johann von Knebel bleibt mindestens bis zum 30. Juni 2021. Wie ist das weitere Vorgehen, wie bewerten Sie die Qualität des jetzigen Kaders, auf welchen Positionen besteht Handlungsbedarf?

Wir werden mit allen Akteuren, deren Verträge auslaufen, peu à peu sprechen und gemeinsam die Frage klären: Was will der Verein, was will der Spieler? Ich denke, wir sind grundsätzlich gut aufgestellt – andernfalls hätte meine entwicklungsfähige Mannschaft die Ausfälle von Jordan Brown, Nick Brisevac, Fabian Grau und zuletzt Juri Marxen nicht so gut kompensieren können. Ganz spezielle Baustellen sehe ich gegenwärtig nicht.

Was sind die sportlichen Ziele der Eintracht für die zweite Saisonhälfte?

Wir wollen am Ende der Punktrunde auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz schaffen. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, um ein wenig zu experimentieren und mit Blick auf die Zukunft unseren hoffnungsvollen Talenten Dominik Akyol, Corey Williams und Alexandre Rajao da Cunha mehr Wettkampfpraxis geben. Und: Bei uns sind alle heiß darauf, den Hamburger Lotto-Pokal zu gewinnen und nach der Sommerpause im DFB-Pokal zu spielen.

Sie sind im Oktober 64 Jahre alt geworden, Ihr Vertrag läuft am Saisonende aus. Wie sieht’s aus? Geht Jens Martens in den Ruhestand? Oder bleibt er Coach von Eintracht Norderstedt?

Der Verein und ich haben erste Gespräche geführt. Mein Motto ist: Ich möchte so lange als Fußballtrainer arbeiten, so lange das Feuer noch brennt, so lange ich noch Lust habe, bei schlechtem Wetter an der Seitenlinie zu stehen - und so lange ich mich über Niederlagen meiner Mannschaft aufrege...