Leezen. Na bitte! Von jetzt an brauchen die Fußballer des SV Todesfelde nicht mehr zu betonen, das Hallen-Kreismasters sei nicht „ihr“ Turnier. Zum dritten Mal nach 2011 und 2017 sicherte sich der Oberliga-Tabellenführer den Sieg.

In der mit 500 Besuchern nahezu ausverkauften Amtssporthalle (im Vorjahr waren es rund 150 weniger) triumphierten die Todesfelder bei der 18. Auflage der Traditionsveranstaltung im Endspiel gegen Gastgeber Leezener SC mit 3:2. Der Favorit präsentierte sich nach dem schwachen Abschneiden im Vorjahr, als schon nach der Gruppenphase das Aus kam, diesmal wesentlich konzentrierter und ambitionierter.

Mit dem SVT setzte sich beim Indoor-Meeting mit zehn Mannschaften die konstanteste und auch spielstärkste Crew durch. Nach den Gruppenpartien standen drei Erfolge gegen den späteren Finalgegner Leezen (4:1), den TuS Hartenholm (3:1) und den SC Rönnau 74 (1:1) zu Buche. Den einzigen Punktverlust leisteten sich die Todesfelder beim 2:2-Unentschieden gegen den SV Henstedt-Ulzburg.

Die Außenseiter sorgen für Furore

Als weitere Sieger durfte man bei der Eröffnung der kurzen Hallenfußball-Saison aber auch die so genannten „Kleinen“ bezeichnen. Neben Verbandsligist LSC imponierte insbesondere die Kreisliga-Truppe der Bramstedter Turnerschaft. Die Schützlinge von Trainer Hakan Yavuz wurden nach drei Siegen und einem Unentschieden sogar Gruppensieger und scheiterten erst im Halbfinale mit 1:3 am Leezener SC. Der SV Todesfelde ließ derweil der FSG Kaltenkirchen beim 6:0 keine Chance.

Der Finalerfolg fiel dem Oberligisten indes nicht gerade leicht. „Bei einer Spielzeit von zwölf Minuten sind immer mal Überraschungen möglich“, sagte Teamchef Sven Tramm. Und fast wäre es auch so gekommen. „Aber am Ende hatten wir die besseren Nerven“, so Tramm.

Luca Sixtus sorgt für die Entscheidung

Nick Rohlfshagen brachte Leezen in der 2. Minute in Front, Rafael Krause glich wenig später aus. Eine Minute vor dem Abpfiff dann Dramatik pur: Walon Uka erhöhte für den LSC auf 2:1, ehe der SVT innerhalb von 60 Sekunden das Ruder dank der beiden Treffer von Krause und Luca Sixtus doch noch herumreißen konnte.

Packender Zweikampf: Florian Petzold (SV Todesfelde, r.) steigt robust gegen Adrian Holst vom Überraschungsfinalisten Leezener SC ein.

Foto: Thomas Maibom

Als die Todesfelder Spieler aus der Hand von KFV-Spielausschuss-Obmann Volker Suhr den riesigen Wanderpokal überreicht bekamen, brandete Jubel bei den Kickern und dem zahlreich erschienenen SVT-Anhang auf der Tribüne auf. Der Mannschaft war die Generalprobe vor den kommenden Ereignissen auf dem Hallenparkett geglückt.

Das betrifft zunächst einmal die Teilnahme am traditionellen Solarstrom-Cup des Leezener SC vom 3. bis

5. Januar an gleicher Stelle. Vor allem aber das Gastspiel beim Lotto-Hallenmasters in der Kieler Sparkassen-Arena am Sonnabend, 11. Januar.

Vorjahressieger KT spielt keine Rolle

„Wir wollten keine Verletzungen riskieren und sind tatsächlich ungeschoren davongekommen“, sagte Sven Tramm. Keine entscheidende Rolle beim Hallen-Kreismasters spielten übrigens Vorjahresgewinner Kaltenkirchener Turnerschaft als Drittplatzierter der Vorrundengruppe 1 sowie die beiden Landesligisten TuS Hartenholm und SSC Phoenix Kisdorf, die in ihren Staffeln jeweils den vierten Rang belegten. Als erfolgreichster Torschütze des Wettbewerbs wurde Ole Schneemann vom SV Henstedt-Ulzburg ausgezeichnet; ihm gelangen in vier Partien fünf Treffer.

Im Januar wird erneut in Leezen gekickt

LSC-Vorstandssprecher und Hauptorganisator Heino Togert zeigte sich beeindruckt vom positiven Echo auf den reibungslosen Verlauf der Veranstaltung. Das allgemeine Interesse ist groß, die Atmosphäre andererseits jedoch etwas nüchterner als beim Solarstrom-Cup, bei dem 25 Mannschaften an drei Tagen am Ball sein werden.

Das Hallen-Kreismasters hat übrigens eine andere Wertigkeit als der Solarstrom-Cup. Das Turnier ist ein Pflichttermin, dem sich die qualifizierten Vereine nicht entziehen können. Bei akuten Personalproblemen werden Absagen vom KFV Segeberg nicht akzeptiert – man muss notfalls auch mit einem stark dezimierten Kader auflaufen.