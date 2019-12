Leezen. Wenn die Verbandsliga-Fußballer der Kaltenkirchener Turnerschaft am Sonnabend um 13 Uhr mit dem Gruppenspiel gegen den SV Schackendorf in der Sporthalle des Ausrichters Leezener SC das 18. Hallen-Kreismasters eröffnen, dürfte sich René Sixt (46) noch einmal an die bewegenden Momente des Vorjahres erinnern. Damals hatten sich die KT-Kicker vollkommen unerwartet den Titel gesichert; und der Trainer der KT gehörte im Pulk der Jubelnden zu denjenigen Personen, die den Wanderpokal triumphierend in die Höhe recken durften.

Zum ersten Mal überhaupt und nach 16 vergeblichen Anläufen war die Kaltenkirchener Mannschaft als Sieger aus dem prestigeträchtigsten Hallenmeeting auf Kreisebene hervorgegangen. 2:1 hieß es im Finale gegen den klassenhöheren Landesligisten TuS Hartenholm

SV Todesfelde hat etwas gutzumachen

Ob sich dieser Überraschungscoup wiederholen lässt?„Wir sind froh, dass wir uns auch diesmal wieder in der Halle präsentieren können“, sagt Sixt, der vor zwölf Monaten beim Masters in Leezen seinen Einstand als Trainer der KT-Herren feierte. „Wir werden alles dransetzen, haben ja auch einige junge, erfolgshungrige Hallenfußballer in unseren Reihen. Aber es wird natürlich schwer werden, erneut zu gewinnen“, so Sixt. Geheimfavoriten sind für den Coach die Verbandsliga-Kicker der FSG Kaltenkirchen (Zusammenschluss aus FSC und Fetihspor Kaltenkirchen) sowie Landesliga-Club SSC Phoenix Kisdorf.

Auf jeden Fall etwas gutzumachen hat der Oberliga-Kader des SV Todesfelde. Die Truppe von Sven Tramm war vor einem Jahr kläglich bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Inzwischen stehen die Vorzeichen aber komplett anders: Der SVT schwebt auf Wolke sieben und freut sich in den kommenden Wochen und Monaten auf drei sportliche Höhepunkte: den Titelkampf in der Oberliga Schleswig-Holstein, das Hallen-Masters vor knapp 10.000 Zuschauern in der Kieler Sparkassen-Arena und das Landespokal-Endspiel gegen Regionalliga-Club VfB Lübeck.

Die Außenseiter sind hoch motiviert

Zuvor muss der SVT aber beim Hallen-Kreismasters in Leezen Farbe bekennen – und auf der Hut sein. Die teilnehmenden Außenseiter sind nämlich fest entschlossen, die bestehende Hierarchie durcheinanderzurütteln. Neben der Kaltenkirchener Turnerschaft sind in zwei Staffeln noch die fünf Verbandsligisten SV Henstedt-Ulzburg, FSG Kaltenkirchen, SV Schackendorf, SC Rönnau 74, Leezener SC sowie die Landesligaclubs TuS Hartenholm, SSC Phoenix Kisdorf und nicht zuletzt Kreisligist Bramstedter TS als wohl größter Außenseiter am Start.

Mit dem Leezener SC übernimmt zum ersten Mal in der Geschichte des hiesigen Hallenfußballs ein Verein zweimal hintereinander die Rolle des Gastgebers der Kreismeisterschaft. Für Vorstandssprecher und Organisator Heino Togert ist es zugleich die Generalprobe vor dem 35. Solarstrom-Cup des LSC, der vom 3. bis 5. Januar 2020 stattfindet.

Generalprobe für den 35. Solarstrom-Cup

25 Mannschaften werden dann gleich zu Jahresbeginn um ein Preisgeld von 850 Euro kämpfen. Auch für die Zuschauer ist das Event jedes Mal ein Ereignis der besonderen Art, denn an allen Tagen ist für Partystimmung gesorgt. Die Fans können sich auf rasante Partien mit Vollbande und auf eine attraktive Tombola freuen.

Das Hallen-Kreismasters beginnt am Sonnabend um 13 Uhr, um 17.45 und um 18 Uhr stehen die beiden Halbfinalbegegnungen auf dem Programm, das Endspiel ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Die Spielzeit beträgt jeweils zwölf Minuten. In der Vorschlussrunde und im Halbfinale gibt bei einem unentschiedenen Ausgang keine Verlängerung, es kommt gleich zum Entscheidungsschießen.

Die Parkplatznot rund um die Amtssporthalle hat sich inzwischen entschärft. Die Bauarbeiten der neuen Leichtathletik-Anlage sind früher als geplant abgeschlossen, so dass keine größeren Engpässe entstehen sollten.