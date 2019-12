Hamburg. Axel Wendt rannte, als würde ihm der Teufel im Nacken sitzen.

400 Meter trennten ihn und seine Teamkameraden von der Leichtathletikgemeinschaft Alsternord noch vom angestrebten Weltrekord über 4 x 400 Meter der Altersklasse M 75 – und der 79-Jährige gab alles. Zwei Runden hatte er vor sich, und die absolvierte er in beeindruckender Manier in 78 Sekunden.

Nachwuchs feuert die Routiniers lautstark an

Rund um die Laufbahn in der Alsterdorfer Leichtathletikhalle, dem Hamburger „Glaspalast“, standen die Teilnehmer des parallel stattfindenden Hallenmeetings des HSV und klatschten Beifall. Die vornehmlich jungen Sportlerinnen und Sportler feuerten die Senioren, die keine Gegner hatten, sondern nur gegen die Uhr liefen, frenetisch an.

Die Unterstützung sorgte nicht nur beim LGA-Quartett, zu dem auch noch Hartmann Knorr, Heinz Keck und Christian Boysen gehörten, für Gänsehaut. „Das war wirklich der Wahnsinn. Toll, dass die jungen Leute bei unserem Weltrekordversuch so mitgegangen sind“, sagte Toni Thoma, der Vorsitzende der LG Alsternord, begeistert.

Zeit wird um eine Hundertstel korrigiert

Als Axel Wendt ins Ziel kam, schaute er umgehend auf die Zeitanzeigetafel. Dort stand in roten Ziffern: 5:39,91 Minuten. Diese elektronisch gemessene Zeit wurde später auf 5:39,92 Minuten korrigiert. Damit war klar: Die vier LGA-Routiniers hatten ihre im Februar aufgestellte eigene Bestmarke pulverisiert und gleich um 20 Sekunden verbessert.

Im Ziel angekommen, pfefferte Wendt erschöpft, aber froh den Staffelstab in die Ecke und ließ sich von seinen Teamkameraden beglückwünschen. „Keine zehn Meter hätte ich mehr laufen können“ sagte er und pustete erst einmal kräftig durch. Doch nicht nur der Schlussläufer war an seine Grenzen gegangen, auch die andere drei Staffelmitglieder sprinteten, was das Zeug hielt und genossen während des Laufs und bei der anschließenden Verkündung der neuen Bestmarke den verdienten Applaus des Publikums.

US-Staffel will im März 2020 nachlegen

Dass die Routiniers unbedingt ihren eigenen Weltrekord verbessern wollten, kam nicht von ungefähr. „Uns wurde übermittelt, dass eine amerikanische Staffel unsere Zeit bei ihren kommenden Meisterschaften, die im März 2020 in Baton Rouge in Louisiana stattfinden, unbedingt knacken will. Das wollten wir ihnen möglichst schwer machen“, sagte Heinz Keck lachend.

Startläufer Hartmann Knorr (79) legte vor einem begeisterten Publikum den Grundstein für den Fabel-Weltrekord der LG Alsternord.

Foto: Anne Pamperin

Der 78-Jährige ging als Zweiter ins Rennen und übernahm das Staffelholz von Hartmann Knorr. „Wir sind schon bei den Hallen-Europameisterschaften in Italien im September zusammen für Deutschland in dieser Konstellation gelaufen und haben Gold geholt. Wir wissen, wie wir das machen müssen“, so Keck, der noch einen weiteren Grund für den Rekordversuch nannte: „Wir sind aktuell alle gerade richtig gut drauf.“ Keck hat bei seinen Starts übrigens immer ein Fläschchen Eukalyptusöl dabei. „Das macht die Nase frei und gibt noch mal einen Kick.“

Christian Boysen ersetzt Bernd Fölschow

Die tolle Zeit ist umso bemerkenswerter, da am Wettkampftag eine personelle Veränderung erforderlich wurde. Bernd Fölschow, der als Staffelmitglied fest eingeplant war, musste absagen. „Ich habe mir vor eineinhalb Wochen eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Das ist wirklich schade“, sagte er frustriert. Der 76-Jährige kam trotzdem zusammen mit anderen Mitgliedern der Trainingsgruppe in die Halle und feuerte seine Kameraden an.

Für Fölschow rückte Christian Boysen ins Team. Doch auch er war nicht hundertprozentig fit, lief unter Schmerzen und musste gehörig die Zähne zusammenbeißen. „Ich werde bald ein neues Hüftgelenk bekommen. Den Lauf werde ich noch merken“, sagte Boysen nach seinem Blitzeinsatz grinsend.

Nächstes Ziel: M-80-Rekord über 4 x 800 Meter

Satt sind die LGA-Senioren trotz ihrer großartigen Resultat aber noch lange nicht. Im Gegenteil: Unmittelbar nach dem Wettkampf in Alsterdorf wurden schon wieder neue sportliche Ziele formuliert. „2020 werden einige von uns 80 Jahre alt. Dann wollen wir die M-80-Bestmarke über 4 x 800 Meter in Angriff nehmen“, sagte Axel Wendt. Die Terminsuche hat schon begonnen. Möglich wäre beispielsweise ein Einlagelauf bei den Hallen-Landesmeisterschaften im Februar. Die aktuelle Indoor-Bestzeit eines amerikanischen Teams liegt bei 17:52,69 Minuten.