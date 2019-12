Norderstedt. Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt ist seiner Favoritenrolle im Achtelfinale des Lotto-Pokals durch ein 5:0 (2:0) beim krisengeschüttelten Meiendorfer SV gerecht geworden. Der große Traum vom dritten Triumph im Hamburger Cupwettbewerb nach 2016 und 2017 sowie der damit verbundenen Qualifikation für die erste Runde des DFB-Pokals in der neuen Saison lebt also weiter.

Zweifel am Pflichtsieg kamen während der einseitigen Partie, bei der sich die Gastgeber aus Meiendorf im Rahmen ihrer Möglichkeiten tapfer schlugen, nicht auf. Schon in der 1. Minute hätte es nach einer Koproduktion von Linksverteidiger Rico Bork und dem für Jan Lüneburg stürmenden Michael Kobert im MSV-Kasten klingeln können: Kobert köpfte eine Hereingabe von Bork allerdings über die Querlatte.

Einseitige Partie ist früh entschieden

Der misslungenen Generalprobe folgte ein gelungener zweiter Versuch. Dieselbe Kombination führte nach einer Viertelstunde zum Führungstreffer der Garstedter: Flanke Bork, Kopfball Kobert, Tor! Flanken von der linken Seite blieben auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit das gefährlichste Thema für den MSV. Zunächst verrutschte Bork eine Hereingabe, die so fast den Weg ins Netz fand (27.). Dann nahm eine Position weiter vorne der linke Mittelfeldspieler Nils Brüning Maß – und Johann von Knebel hatte am langen Pfosten keine Mühe, das 2:0 für die Eintracht zu markieren (30.).

Da die Meiendorfer offensiv kaum torgefährlich in Erscheinung traten, war die von vielen der 250 Zuschauer erhoffte Spannung schon frühzeitig raus aus der Partie.

Yannik Nuxoll untermauert Offensivstärke

Nach drei weitere vergebenen und dem Pausentee sorgte Eintracht Norderstedt dann schon für die endgültige Entscheidung: Ein Eckball von Philipp Kochs landete auf dem Kopf von Innenverteidiger Yannik Nuxoll, der wie so oft in den vergangenen Wochen seine Offensivqualitäten aufblitzen ließ und das 3:0 besorgte (51.). Anschließend ging es nur noch um die Höhe des Sieges, wobei die Eintracht keine Anstalten machte, auf Biegen und Brechen ein Schützenfest zu veranstalten. Schließlich haben die vergangenen Punktspiel-Wochen in der Regionalliga Nord viel Kraft gekostet.

Coach Martens hatte vor der Partie deshalb auch noch einmal ausdrücklich betont, nur seine sich körperlich voll auf der Höhe befindlichen Akteure einzusetzen. Außerdem wollte er kein Verletzungsrisiko bei den Rekonvaleszenten eingehen. Ein absoluter Stammspieler, der scheinbar unverwüstlich ist, hatte ungeachtet aller Strapazen indes noch richtig Hunger auf Tore: Johann von Knebel.

Johann von Knebel trifft dreimal

Offenbar motivierte das kürzlich von Martens für von Knebel ausgesprochene Sonderlob nach dessen Treffer zum 1:0 beim 2:1 gegen Holstein Kiel II („Da hat er nicht blind draufgehauen, sondern sehr überlegt agiert“) den Offensivmann ganz besonders. Beim 4:0 servierte Dane Kummerfeld von Knebel den Ball (65.), das 5:0 erzielte der 22-Jährige auf Vorlage des zum zweiten Mal – nun mit einer Ecke – auflegenden Rico Bork (68.). Das 6:0 verpasste der eingewechselte Corey Williams mit einem Schuss von der Strafraumkante nur ganz knapp (77.).

„Das war ein sehr souveräner und sehr konzentrierter Auftritt meiner Mannschaft“, sagte Jens Martens. „Es ist gar nicht so einfach, den Spannungsbogen immer hoch zu halten. Aber wir sind von Beginn an sehr dominant aufgetreten und haben mit einer vernünftigen Mannschaftsleistung einen verdienten Sieg eingefahren.“

Erholungspause bis zum 6. Januar

Der Weihnachtszeit sieht der Trainer positiv entgegen. „Nun folgen erst einmal drei Wochen Pause. Ich freue mich schon sehr auf den Urlaub“, so der Coach. Vom 6. Januar an geht es dann so langsam wieder los. Martens: „Zweimal werden die Jungs selbstständig zum Laufen gehen und zwei Einheiten Athletiktraining mit Jan-Philipp Rose absolvieren.“

Die erste Übungseinheit mit Ball ist für Montag, 13. Januar, angesetzt. Doch jetzt wird erst einmal das starke erste Saisonhalbjahr mit Rang vier in der Regionalliga Nord und dem Einzug ins Lotto-Pokal-Viertelfinale genossen. „Das“, sagte Jens Martens, „haben wir uns alle wirklich verdient.“

Meiendorfer SV – Eintracht Norderstedt 0:5 (0:2). – Zuschauer: 250. – Tore: 0:1 Michael Kobert (15.), 0:2 Johann von Knebel (30.), 0:3 Yannick Nuxoll (51.), 0:4, 0:5 Johann von Knebel (65./68). – Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Kummerfeld, Nuxoll, Bojadgian (74. Grau), Bork – Koch – Keßner, Amamoo

(65. C. Williams), von Knebel, Brüning (65. D. Akyol) – Kobert.