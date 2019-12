Wahlstedt. Wenn Sophia Intert am Sonnabend erstmals wieder für den TC Rot-Weiss Wahlstedt ins Punktspielprogramm der Regionalliga Nord-Ost einsteigt, geht für die Tennisspielerin aus Bad Segeberg eine lange Leidenszeit zu Ende. Das Spiel beim Uhlenhorster HC um 14 Uhr ist das Comeback für die 21-Jährige, die vor zwei Jahren nach einem Ermüdungsbruch im Fuß mit einem damit verbundenen, schweren Knorpelschaden lange außer Gefecht gesetzt war, zum Schluss kaum noch gehen konnte und sogar aus dem Stand das Tennis-Racket schwang.

Inzwischen geht es der aktuellen 160. der deutschen Rangliste wieder ganz gut. Nachdem sie seinerzeit um eine Operation herumgekommen war, will sie vorsichtig wieder beginnen. „Ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann, sodass wir am Ende der Saison nicht absteigen müssen“, sagt Intert, die bis 2017 auf der WTA-Profitour unterwegs war.

Vorrang haben für die fünftälteste von sieben Geschwistern (fünf Mädchen, zwei Jungen) die Punktspiele der Freiluftsaison – die Hallenspiele dienen als Vorbereitung. Mehr nur als ein Test, sondern ein Highlight war dafür die Teilnahme an den Hochschul-Weltmeisterschaften im französischen Grenoble mit dem deutschen Uni-Nationalteam. In der Endabrechnung reichte es zum sechsten Platz, den Titel holten die USA. „Es waren die aufregendsten und intensivsten Tennistage meines Lebens“, sagte Sophia Intert, die der Deutsche Hochschulverband in den Kader berufen hatte – zusammen mit zwei weiteren jungen Frauen und drei Männern aus dem gesamten Bundesgebiet. „Es war einfach unglaublich und emotional. Gemeinsam haben wir gekämpft, uns angefeuert. Und natürlich haben wir auch ein wenig gemeinsam gefeiert.“

Sophie Intert betreibt im fünften Semester ein Fernstudium der Psychologie an der Universität Hagen. Die Reise nach Grenoble brachte ihr, den Mitstreitern, Trainern und Betreuern nie erlebte Eindrücke. „Wir haben uns erst auf der Anfahrt beziehungsweise in Grenoble kennengelernt und waren trotzdem gleich ein Team, ein verschworene Mannschaft, die für Deutschland kämpfte.“

Während der mehrtägigen Veranstaltung traf die deutsche Crew unter anderem auf Italien (7:0), Frankreich (2:4) und Belgien (3:4). „Die Duelle gegen Belgien waren dramatisch. Nach den Einzeln stand es 2:2, nach den Doppel-Matches 3:3, und im Mixed haben wir am Ende im Match-Tiebreak verloren. Das war natürlich ganz bitter. Wir konnten uns hinterher die Tränen nicht verkneifen“, so die Segebergerin, die nicht nur die Tennismatches, sondern auch den Empfang im Rathaus und rauschende Parties in Erinnerung behalten wird.