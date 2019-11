Tangstedt/Kaltenkirchen. Als die Fußballer der Kaltenkirchener Turnerschaft Anfang September beim WSV Tangstedt mit 1:8 unter die Räder kamen, war die Welt eine andere. Während sich die siegreichen und noch ungeschlagenen Stormarner im Spitzenfeld der Verbandsliga West eingenistet hatten, fristete die KT mit drei Minuspunkten als abgeschlagenes Schlusslicht ein trostloses Dasein. Wer damals darauf gesetzt hätte, dass die Kaltenkirchener zu Beginn der Rückrunde in der Tabelle vor dem WSV stehen würden, wäre wohl für verrückt erklärt worden.

Genau dieser fast schon abstruse Fall ist jedoch eingetreten. Das Team von Trainer René Sixt, der noch vor wenigen Monaten selbst an der Ligatauglichkeit seiner Elf zweifelte, holte bei einem aberwitzigen Torverhältnis von 53:19 sage und schreibe 26 Punkte in den folgenden elf Partien. Im Schnitt trifft die Sixt-Elf seither fünf Mal pro Partie, zerlegte etwa Grün-Weiß Todenbüttel (9:1), VfL Kellinghusen (8:1), TuS Krempe (7:3) und die bis zu diesem Zeitpunkt beste Defensive der Liga des TuS Nortorf (7:2) in ihre Einzelteile. Zum Vergleich: Nach sechs Spieltagen hatte die KT erst sieben Mal getroffen und pro Partie noch mehr als fünf Gegentore geschluckt.

„Das Team hat sich gefunden. Wir sind in der schlechten Phase enger zusammengerückt“, sagt Sixt. Die wundersame Wandlung von der Schießbude zur Torfabrik sieht der 46 Jahre alte Trainer vor allem im Selbstvertrauen seiner Spieler begründet, das durch den ersten Saisonsieg gegen Krempe zurückkehrte und mittlerweile ungeahnte Auswüchse angenommen hat. „An guten Tagen können wir jeden in dieser Liga schlagen“, hatte Sixt bereits im Oktober erklärt. Den Beweis dafür erbrachte seine Mannschaft spätestens beim 1:0-Auswärtssieg am 8. November gegen den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg.

Tangstedts Coach Kevin Steen hofft auf personelle Verstärkungen in der Winterpause.

Foto: Thomas Maibom

Die Frage, was für sein junges Team vielleicht möglich gewesen wäre, wenn man den Saisonstart nicht in den Sand gesetzt hätte, stellt sich für den Trainer der Kaltenkirchener aber nicht. „Wer weiß schon, wie wir uns dann entwickelt hätten“, so Sixt. Für die Rückrunde habe sich KT „23 Punkte und einen Platz unter den ersten Sechs“ vorgenommen.

Eine Zielsetzung, die Kevin Steen vom WSV Tangstedt mit seinem Amtskollegen aus Kaltenkirchen teilt. Acht Punkte aus elf Spielen und der Absturz von Platz drei auf Rang zehn sprechen aber nicht gerade für den jungen Coach und seine Fußballer aus dem Kreis Stormarn. Ausgerechnet die Abwehr, zu Beginn der Spielzeit noch das Prunkstück, hat sich zur Problemzone und großen Schwachstelle entwickelt. „Wir haben es nicht geschafft, die Verluste in der Defensive aufzufangen“, beklagt Steen. Mit den erfahrenen Glenn Schröder, Pasquale Sutt (beide verletzt) und Nick Hallbauer (berufliche Veränderung) sind den Tangstedtern im Verlauf der Hinserie drei feste Größen in der Hintermannschaft weggebrochen. Das neue Innenverteidiger-Duo, Fatih Sahin und Jannis Schülke, zahlte mit seinen jungen 18 Jahren eine Menge Lehrgeld. „Vorne sind wir immer für zwei, drei Tore gut. Doch hinten sind wir viel zu leicht zu überspielen“, konstatiert Steen.

Sorgen um seinen Trainerposten in Tangstedt macht sich der 27-Jährige aber nicht. „Die Verantwortlichen um Volkmar Jank stehen geschlossen hinter mir. Ich gehe davon aus, dass ich mich auf sie verlassen kann.“ Das knappe 1:0 am vergangenen Wochenende gegen den PSV Neumünster II hat den Absturz ein wenig gebremst. Die nahende Winterpause will Steen dazu nutzen, um personell nachzubessern: „Wenn wir unsere Defensive zusammenkriegen, werden wir in der Rückrunde eine gute Rolle spielen.“ So wie damals, als die Kaltenkirchener TS in Tangstedt unter die Räder kam.