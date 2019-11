Bad Segeberg. Wenn gleich mehrere Sportler kurz vor einem Wettkampf krankheits- oder verletzungsbedingt absagen, ist Improvisationstalent gefragt. Leichtathletiktrainer Ralph Meyer (SC Rönnau 74) kennt das zur Genüge. Aber der Jugendwart des Kreisleichtathletikverbandes Segeberg kann in solchen Situationen auf ein schier unerschöpfliches Reservoir an Talenten zurückgreifen. Beim Auftakt zur Hallensaison, dem traditionellen Schüler-Vergleichswettkampf der Verbände Segeberg, Herzogtum Lauenburg, Lübeck, Ostholstein und Stormarn in der Kreissporthalle Segeberg, war Meyer für die Zusammenstellung des ausrichtenden KLV-Teams verantwortlich – mit Erfolg: Der KLV Segeberg hatte in der Gesamtwertung der Altersklassen U 12, U 14 und U 16 die Nase vorn und sicherte sich mit 292,5 Punkten zum vierten Mal in Folge den Sieg in dem prestigeträchtigen Wettbewerb.

Liam Taube wechselt jetzt in eine höhere Altersstufe

Zweiter wurde der KLV Stormarn (280 Punkte), dahinter landeten die Verbände Herzogtum Lauenburg (271,5), Ostholstein (227,5) und Lübeck (193,5). „Unser Vorteil ist, dass wir in allen Altersklassen relativ ausgeglichen sind. Andere Verbände haben da wohl größere Probleme als wir. Hinzu kommt, dass wir auch viele Mehrkämpfer haben, die in vielen verschiedenen Disziplinen eingesetzt werden können“, so Meyer. Für Zehnkämpfer Liam Taube (SC Rönnau 74) war das Event in der Kreissporthalle gleichzeitig der letzte Auftritt in der Altersklasse U 16. Der 16-Jährige freute sich nicht nur über seinen Sieg im Weitsprung, den er sich mit 5,93 Metern sicherte, sondern genoss auch das gemeinsame Erlebnis. „So viele Teamwettkämpfe gibt es ja nicht im Jahr. Das ist schon etwas Besonderes“, sagte Taube, der in diesem Jahr unter anderem Fünfter bei den Deutschen Meisterschaften im Hürdensprint der Schüler U 16 wurde.

Der Mehrkämpfer blickt schon mit Vorfreude auf die anstehenden Wettkämpfe in der neuen Altersklasse U 18, ist aber mit Prognosen zurückhaltend. „Ich will zuerst verletzungsfrei bleiben und vor allem meinen Rücken in den Griff bekommen. Damit hatte ich ja einige Probleme“, sagt der talentierte Athlet. Einzelsiege für den SC Rönnau 74 feierte in Bad Segeberg auch Carolina Jürgens (U 16) im Weitsprung (5,22 Meter) und im 50-Meter-Sprint (7,11 Sekunden). Bjarne Timmermann (U 14, ebenfalls SC Rönnau 74) erwischte ebenso einen guten Tag, triumphierte mit 5,09 Metern im Weitsprung und belegte mit 1,60 Metern Platz zwei im Hochsprung.

Der Wettkampf ist der erste Formtest für die Talente

Einen Sieg für die Bramstedter Turnerschaft holte Bjarne Griffel im 50-Meter-Sprint (6,98 Sek.). Gold holten auch die Rundenstaffeln der Schülerinnen U 12 in der Besetzung Ayo Bürger, Aylin Kazak, Jonna Friedrichs (alle SC Rönnau 74) und Leni Röck (Kaltenkirchener TS). Ebenfalls Erste wurde auch das Rundenquartett der Schüler U 14, das mit Sprinter Bjarne Griffel sowie Bjarne Timmermann, Ben Breustedt und Cedric Barth (alle SC Rönnau 74) antrat.

Der KLV-Vergleich in Bad Segeberg war für viele Talente ein erster, wichtiger Formtest, der aus dem vollen Training heraus bestritten wurde. Richtig ernst wird es dann im kommenden Jahr. Die neue Meisterschaftssaison beginnt am ersten Januarwochenende mit den landesoffenen Kreis-Einzelmeisterschaften in Bad Segeberg. Dann folgen in der Hamburger Leichtathletikhalle am 11. und 12. Januar die Landesmeisterschaften für die Jugend U 16 und U 20 und am Wochenende darauf die Titelkämpfe der Männer, Frauen und Jugend U 18.