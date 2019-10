Norderstedt. Als der Abpfiff nach dem 4:1 gegen die TSG 07 Burg Gretesch ertönte, herrschte Erleichterung an der Ulzburger Straße. Bei den Regionalliga-Fußballfrauen des Hamburger SV. Und beim Trainerteam. Anna Hepfer (35.), Emma Burdorf-Sick (53.) und Carla Morich (85.) hatten für die Gastgeberinnen getroffen, hinzu kam ein Eigentor von Pia Nauber (64.).

„Wir haben 30 Minuten gebraucht, um ins Match zu kommen. Dann haben wir aber ein Spiel abgeliefert, mit dem wir absolut zufrieden sind“, sagte Trainer Christian Kroll. Das Team stellte dabei in übertragenem Sinn den Saisonverlauf auf den Kopf. In den ersten vier Spielen holte der Aufsteiger in der neuen Umgebung satte neun Punkte. In den nächsten drei Partien vor der Begegnung gegen Burg Gretesch kam jedoch nur noch ein Zähler hinzu.

Emma Burdorf-Sick (Mitte), die ihr Team nach dem Seitenwechsel in Führung brachte, lässt sich von den Mannschaftskolleginnen feiern.

Foto: noveski.com

Der direkte Durchmarsch in die 2. Bundesliga ist für den HSV jetzt schon so gut wie unmöglich, das Spitzenduo SV Henstedt-Ulzburg und Hannover 96 ist weit enteilt. „Das war aber auch gar nicht unser Plan“, sagte Krolls gleichberechtigter Trainerkollege Manuel Alpers. „Wir haben absolut damit gerechnet, in der Regionalliga Nord gegen stärkere Gegner auch mal an für uns neue Grenzen zu stoßen. Damit müssen wir umgehen. Und das können wir.“

Leistungsknick ist erklärbar

Seine Botschaft: Mal ein paar Spiele zu verlieren ist noch keine Krise. Und die Ergebnisse sind erklärbar. Unter anderem fehlen wichtige Schlüsselspielerinnen wegen Verletzungen. Catharina Schimpf und Sara Schäfer-Hansen fallen noch bis zum Frühjahr mit Kreuzbandrissen aus, Goalgetterin Victoria Schulz zog sich zu Saisonbeginn eine Schulterblessur zu und verpasste einige Partien. Und Manja Rickert laborierte einige Zeit an den Folgen eines Mittelfußbruches.

Zehnjahresplan bis 2028

Dennoch bleibt man beim HSV ehrgeizig. Die neuen Grenzen sind bekannt – nun sollen sie erweitert werden. Alpers: „Diese Saison ist ein Lehrjahr für uns.“ Die Spielerinnen sollen fußballerisch reifen, die intensive Jugendarbeit weitere Talente ins Team spülen, damit Schritt für Schritt die Rückkehr in die

2. Bundesliga gelingen kann. Bis 2028, im Rahmen des im Sommer 2018 aufgestellten Zehnjahresplan, soll es spätestens so weit sein. „Also liegen wir absolut im Soll“, sagte Manuel Alpers.

SV Henstedt-Ulzburg trifft viermal in Meppen

Doppelten Grund zur Freude hatten die Frauen des SV Henstedt-Ulzburg. Auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel gegen den SV Meppen II (4:0) machte im Reisebus die Nachricht vom 1:1 des Meisterschaftsrivalen Hannover 96 beim VfL Jesteburg die Runde. Durch dieses überraschende Remis ist der Vorsprung der Henstedt-Ulzburgerinnen (25 Punkte) auf den Kontrahenten wieder auf drei Zähler angewachsen.

Jesteburgs Ausgleich fiel erst kurz vor Schluss, so wie es auch am Schäferkampsweg gegen den SVHU der Fall gewesen war: Mit dem späten 3:3 hatte der VfL die Siegesserie der Truppe von Coach Christian Jürss gestoppt.

Spitzenreiter baut Tabellenführung aus

Der SV Henstedt-Ulzburg knüpfte derweil an seine vorherigen sieben Erfolge an und ließ Meppen II auch ohne die erkrankten Melena Lux und Tomke Dziesiaty keine Chance. Im Gegensatz zum Match gegen Jesteburg vermied der Spitzenreiter diesmal Leichtsinnsfehler. Vor allem nach der Pause agierte die Mannschaft sehr konzentriert und machte in der entscheidenden Phase durch Tore von Jennifer Michel (55.), Alina Witt (64./75.) und Vera Homp (72.) alles klar. Jürss lobte aber auch seine Defensive: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben super verteidigt.“

Nur noch Heimspiele bis zur Winterpause

Die restlichen drei Spiele vor der Winterpause darf der SVHU ausnahmslos auf eigenem Platz bestreiten. Am kommenden Sonntag geht es gegen den TV Jahn Delmenhorst, danach gegen den TuS Büppel (10. November) und den Walddörfer SV (17. November).