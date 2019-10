Norderstedt. An die beiden Partien gegen die SV Drochtersen/Assel in der Serie 2018/2019 denken die Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt nicht besonders gern zurück. Auswärts gab’s eine 1:5-Packung, zu Hause ein mühsames 0:0-Unentschieden. Saisonübergreifend sind die Garstedter gegen die Niedersachsen nun schon seit sechs Spielen ohne Sieg – doch das soll sich am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) im heimischen Edmund-Plambeck-Stadion ändern.

Trainerteam bremst Euphorie

Die Stimmung beim Tabellensiebten grenzt nach dem 1:0-Auswärtserfolg bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 fast schon an Euphorie. „Das Trainerteam musste die Jungs in der vergangenen Woche ein wenig bremsen“, sagt Coach Jens Martens, „wir dürfen bei aller Begeisterung über unsere guten Ergebnisse in den vergangenen Wochen die die Konzentration auf die kommenden Aufgaben nicht verlieren.“

Hamajak Bojadgian und Philipp Koch sind fit

Personell hat sich bei den Norderstedtern im Vergleich zum Hannover-Match nicht viel verändert. Der aus der Not heraus vom Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umfunktionierte Evans Nyarko leidet nach wie vor unter Achillessehnenbeschwerden; er wurde in den Übungseinheiten dosiert belastet, um gegen die SV Drochtersen/Assel auflaufen zu können.

Jordan Brown fällt weiterhin aus

Hamajak Bojadgian und Philipp Koch, die gegen das Nachwuchsteam des Zweitligisten mit leichten Blessuren ausgewechselt werden mussten, sind dank der intensiven Betreuung durch die physiotherapeutische Abteilung der Eintracht wieder fit. Fehlen werden Fabian Grau (Verletzung am Sehnenansatz zwischen Oberschenkel und Gesäßmuskel), Rico Bork (ein Spiel Sperre wegen der fünften Gelben Karte) – und Mannschaftskapitän Jordan Brown.

Der 27 Jahre alte Deutsch-Jamaikaner hat seine Achillessehnenprobleme immer noch nicht in den Griff bekommen. „Wir suchen mit Hochdruck nach der Ursache und müssen die Ergebnisse einer Magnetresonanztomographie abwarten“, sagt Jens Martens.

Steht Yannik Nuxoll in der Startformation?

Einer der großen Gewinner am vergangenen Wochenende war Innenverteidiger Yannik Nuxoll. Er kam in der 20. Minute für Koch auf den Platz, lieferte anschließend eine tadellose Leistung ab um empfahl sich für einen Platz in der Startformation gegen Drochtersen.

„Wir wissen, wie unangenehm unser Gegner sein kann. Das ist eine robuste, routinierte, eingespielte Mannschaft, die mit Alexander Neumann über einen der besten Stürmer in der Regionalliga Nord verfügt“, so Martens, „aber wir wollen unbedingt gewinnen. Das Ziel ist, bis zur Winterpause so viele Punkte zu sammeln, dass wir mit den Planungen für die kommende Saison beginnen können.“