Hamburg. Eintracht Norderstedt ist durch ein 5:0 (2:0) beim Bezirksligisten SC Teutonia 10 ungefährdet ins Achtelfinale des Lotto-Pokals eingezogen. Am Tag der Deutschen Einheit rannten die Regionalligafußballer nahezu 90 Minuten lang gegen die Abwehrmauer der in einem ultra-defensiven 4-5-1 agierenden Gastgeber an. Die Historie hat aber bewiesen, dass Mauern löchrig sein können. Die Eintracht stand dem an der Max-Brauer-Allee in nichts nach und erspielte sich gegen den undichten Schutzwall des Außenseiters 21 Tormöglichkeiten.

Die dritte davon führte zum 1:0, als das Spiel auf die linke Seite verlagert wurde und Nils Brüning für Lennart Keßner auflegte (17.). Teutonia produzierte daraufhin nur wenige Sekunden nach dem Anstoß einen katastrophalen Fehlpass und Corey Williams legte das 2:0 nach (18.). Bis zum 3:0 40 Minuten später (Torschütze Dominik Akyol/Vorlage: Hischem Metidji) hieß das Duell dieser Partie Nils Brüning versus Teutonen-Keeper Mamadou Diallo. Brüning nämlich, der schon in der zehnten Minute aus bester Position daneben gezielt hatte, traf mit Diallo auf seine persönliche Mauer. Er köpfte drüber (35.), schoss am leeren Tor vorbei (40.), zielte nach einem Alleingang auf Diallos Fäuste (42.), scheiterte mit feinem Schlenzer an Diallos katzenhaftem Reflex (43.), köpfte nach Ecke von Philipp Koch vergeblich scheinbar perfekt aufs kurze Eck, denn Diallo lenkte den Ball an die Latte (51.), und musste bei einem verdeckten Flachschuss abermals Diallos überragende Parade anerkennen (55.).

Nach einer Stunde Spielzeit war es bei Brünings achtem Anlauf endlich so weit: Flanke Jan Lüneburg – und der beinahe schon verzweifelte Brüning stocherte den Ball aus drei Metern zum 0:4 über die Linie. Den Schlusspunkt besorgte Lüneburg per Kopf nach scharfer Hereingabe von Williams (87.). Zwei Torchancen gestattete die Eintracht dem tapfer kämpfenden Gegner. Er vergab beide kläglich.

Rechtsverteidiger Alexandre da Cunha sowie den Achtern Hischem Metidji und Williams stellte Trainer Jens Martens ein zufriedenstellendes Zeugnis aus. „Für sie war es eine Gelegenheit, Spielpraxis zu bekommen und zu zeigen, dass sie besser sind als andere. Sie haben einen ordentlichen Eindruck gemacht. Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt. Ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden, weil wir bei den Abschlüssen konzentrierter sein wollten. Wir haben aber zu viel liegen lassen. Das gefällt mir nicht.“ Es gibt also noch viel zu tun. Passend zum Tag der Deutschen Einheit.