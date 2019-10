Norderstedt. Seine stolze Serie von saisonübergreifend 19 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge will Fußball-Landesligist TuRa Harksheide im heutigen Heimspiel gegen den Elften SC Nienstedten (19.30 Uhr, collatz+schwartz-Sportpark) ausbauen. Etwas über ein halbes Jahr ist seit dem 0:3 beim Niendorfer TSV II am 24. März vergangen. Mit neun Siegen und einem Remis sowie einem Torverhältnis von 32:8 weist TuRa aktuell als Zweiter nur einen Treffer Rückstand auf den punktgleichen Tabellenführer HEBC auf. Was aber sind die Gründe für den Höhenflug der fußballerischen Nummer zwei in Norderstedt? Die Antwort lautet: vor allem der Trainer sowie die Transferpolitik und die neue Mentalität.



Der Trainer: Jörg Schwarzer kannte die Strukturen des Clubs, als er in der Winterpause der Saison 2017/18 erneut den Cheftrainersessel bestieg. Schon vom 1. Oktober 2005 bis zum 30. Juni 2012 trainierte er TuRa Harksheide, kehrte nach einer knapp dreijährigen Zwischenstation beim TuS Hartenholm zurück. Der 53-Jährige legt großen Wert auf Fitness, ist sehr direkt in seiner Ansprache. „Unser Trainer spricht Klartext mit uns, ist als Perfektionist selbst nach hohen Siegen nie zufrieden“, sagt TuRa-Eigengewächs Daniel Meier (21), der schon als Dreijähriger für den Verein kickte. „Außerdem hat er sich selbst deutlich weiter entwickelt. Er ist näher an uns Spielern dran als früher. In der Rückrunde der vergangenen Saison traf ich acht Spiele lang nicht. Jörg nahm mich zur Seite und fragte mich, was mit mir los sei, wie es mir geht, woran es liegen könnte. Das tat mir unheimlich gut.“

Trainer Jörg Schwarzer (53) pflegt eine offene Kommunikation mit seinem Team.

Foto: Thomas Maibom

Dennoch können TuRas Spieler auch in den Medien die Ansprüche ihres Trainers nachlesen. Gerne und oft kommuniziert Schwarzer, es mache ihm „keinen Spaß, um die goldene Ananas zu spielen“. Unterläuft einem Spieler auf dem Feld ein Fauxpas, flüchtet er sich nicht in hohle Phrasen. Er benennt den Fehler klar, spornt damit an. In der Sommer-Vorbereitung kritisierte er die zu geringe Trainingsbeteiligung einiger Akteure (und zog dafür vor allen, die regelmäßig kamen, seinen Hut), nach dem knappen Sieg in der zweiten Runde des Lotto-Pokals (5:4 nach Elfmeterschießen beim VfL 93) sagte er, seine Stürmer müssten „ihren Fitnesszustand hinterfragen“. Da TuRa bislang weitgehend von schweren Verletzungen verschont geblieben ist, lässt Schwarzer Worten Taten folgen. Erbhöfe gibt es bei ihm nicht, nur Leistung zählt. So spielt zum Beispiel Leon Schulz, im Sturm und auf der Außenbahn einsetzbar, nicht mehr die tragende Rolle der letzten Saison.



Die Transferpolitik: Für Daniel Meier ein ganz entscheidender Schlüssel. „Es hat seine Gründe, warum wir in den letzten beiden Saisons erst in der Rückrunde gut waren. Es fehlte auch etwas die Eingespieltheit. Es ist schwierig, wenn zwölf Spieler kommen und zwölf gehen. Dieses Mal war das Verhältnis vier zu vier. Das ist viel angenehmer.“ Der Verein hat Nägel mit Köpfen gemacht, das von Fußball-Abteilungsleiter Bernd Meier seit Langem propagierte Motto „Wir bauen uns ein neues, junges Team auf“ umgesetzt – und konnte seine Leistungsträger halten. Die Neuzugänge passen. Ein Beispiel ist Angreifer Paul Smit, der mit drei Toren beim 4:1 beim SC Sternschanze vergangenen Sonntag sein großes Potenzial zeigte.

Mentalität: Als „Schweineeimer der Fußball-Berichterstattung“ kritisierte „Spiegel Online“ zuletzt die in der Tat ausufernde Nutzung des Begriffes, der allzu oft floskelhaft verwendet wird. Der berühmt-berüchtigten „Mentalität“ jedoch völlig den Garaus zu machen, lehnt auch Schwarzer ab. „Wenn ein schwächeres Bundesligateam gegen Bayern punktet, hat das eben oft nicht viel mit spielerischem Können zu tun. Da sind die Bayern stets besser. Es liegt am Willen, an der Einstellung, an der Mentalität“, so Schwarzer.

Eben jene vermisste der Trainer vergangene Saison zu häufig bei den Seinen. Also formulierte er in diesem Sommer glasklar: „Dass wir Qualität haben, wissen wir. Aber die will ich gegen jeden Gegner auf dem Platz sehen. Gerade die Spiele gegen die sogenannten Kleinen müssen gewonnen werden.“ Seine Spieler setzen das um, wie zuletzt gegen Sternschanze zu sehen. TuRas Fußball war technisch, taktisch und spielerisch eine Klasse besser – und trotzdem bissig, griffig und zweikampfstark.



Prognose: TuRa Harksheides offizielles Saisonziel lautet „oben mitspielen, Rang sechs aus der Vorsaison verbessern“. Doch Trainer, Mannschaft und Umfeld haben das Format, den ganz großen Traum vom Oberligaaufstieg wahr werden zu lassen.