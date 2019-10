Norderstedt. Gestatten: Finn Ole Becker, FC St. Pauli, zentrales Mittelfeld, 19 Jahre alt. Erstes Profitor: am letzten Sonntag gegen den SV Sandhausen. Und: Josha Vagnoman, Hamburger SV, Außenverteidiger, 18 Jahre alt. Erstes Profitor: in der vorletzten Woche gegen Erzgebirge Aue. Was das mit Norderstedt zu tun hat? Demnächst sehr viel. Denn die beiden Top-Talente der Hamburger Zweitligaclubs sind am Donnerstag, 10. Oktober, live zu sehen im Edmund-Plambeck-Stadion. Dann trifft die deutsche U20-Nationalmannschaft an der Ochsenzoller Straße auf Polen (Anstoß: 18 Uhr) – sowohl Becker als auch Vagnoman dürften dann mitwirken.

DFB-Pokal, Länderspiele – Highlights in Garstedt

Für Eintracht Norderstedt, dessen Heimat das Stadion mit seinen 5068 Plätzen ja eigentlich ist, stellt das keine Premiere dar. Vielmehr ist der Verein Fußballereignisse dieser Größenordnung durchaus gewohnt. Dreimal fanden in den letzten Jahren hier DFB-Pokal-Partien statt – zweimal von der Eintracht gegen Greuther Fürth und den VfL Wolfsburg, einmal vom HSV Barmbek-Uhlenhorst gegen den SC Freiburg. Und auch Junioren-Länderspiele bekamen die hiesigen Sportfans in Garstedt schon öfter zu sehen. 2008 gab es einen U18-Vergleich mit Litauen, bei dem heutige Bundesligaprofis wie Christian Clemens (1. FC Köln), Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach) oder Sebastian Polter und Felix Kroos (beide Union Berlin) dabei waren (1:1). 2017 spielte die U 17 gegen die Schweiz (2:1). Und 2013 kam es zum Klassiker – das ist im Nachwuchsbereich nicht anders –, als die Niederlande Kontrahent der U 17 waren. Die Begegnung endete 2:2, deutscher Kapitän war Benjamin Henrichs (heute AS Monaco), bei den Gästen zeigten heutige A-Nationalspieler wie Donny van de Beek (Ajax Amsterdam) und Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) ihr Talent.

Auch Josha Vagnoman vom Hamburger SV dürfte dabei sein.

Foto: MauriceVanSteen / WITTERS

Reenald Koch, Präsident der Eintracht, ist stolz darauf, dass sich der DFB für Norderstedt als Austragungsort entschieden hat. Die Bedingungen dürften, auch wenn es regnen sollte, hervorragend sein. Im Sommer bekam das Stadion einen neuen Rasen. Und vor wenigen Wochen ein dickes Lob von Ronald Koeman. Der ist bekanntlich Coach der niederländischen A-Nationalmannschaft, die am 6. September in Hamburg 4:2 gegen Deutschland gewann. Tags darauf trainierte „Oranje“ bei der Eintracht. Und Koeman, so erinnert sich Koch, habe danach gesagt, der Platz sei „three times better“, also dreimal so gut, wie jener im Volksparkstadion. „Der Rasen ist seit der Neugestaltung vom Allerfeinsten“, sagt der Clubchef. „Norderstedt hat nicht nur einen guten, sondern einen sehr guten Ruf beim DFB.“

Gute Werbung für die Stadt Norderstedt

Er betont, dass Veranstaltungen wie nun das Länderspiel, aber auch die Herren-Regionalliga, die Stadt weit über ihre Grenzen hinweg bekannt machen würden. „Und das betrifft auch das heimische Gewerbe.“ Die polnische U 20 wird passend dazu im Hotel Nordport Plaza logieren, dort lädt der DFB am Vorabend des Länderspiels zu einem Empfang.

„Die Vergangenheit zeigt: Kleine Spielstätten passen gut“, sagt Dennis Protzel, Teammanager der U 20. „Es ist schön für die Vereine und Verbände, die Jungs bei sich zu haben.“ Im Kader, der noch nicht bekanntgegeben worden ist, stehen Akteure aus den Jahrgängen 1999 und 2000. Der DFB nimmt an Länderspielreihen teil mit wiederkehrenden Gegnern – so wird das Team am 13. Oktober in der Schweiz antreten und am 18. November in Portugal, im nächsten Frühjahr warten Italien und England.