Henstedt-Ulzburg. Sie haben gewackelt, sind aber nicht gefallen. Ein spätes Tor des eingewechselten Dennis Rupnow sicherte den Fußballern des SV Henstedt-Ulzburg beim 1:1 (0:1) gegen den TuS Nortorf in der Verbandsliga West den Status der Unbesiegbarkeit. „Nortorf war die beste Mannschaft, die uns bisher gegenüber stand“, sagte SVHU-Trainer Dominik Fseisi. Ein frühes Gegentor nach Fehler von Sven Günther machte dem Tabellenführer das Leben schwer (2.). „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht griffig genug“, bemängelte Fseisi. Mit Beginn der zweiten Hälfte änderte sich das Bild: Die Segeberger übernahmen die Kontrolle und fanden spielerische Lösungen. Nach einer Kombination über Ole Schneemann und Tyll-Lukas Tylkowski traf Joker Rupnow aus 16 Metern zum 1:1 (82.).

Nach einem Drittel der Saison thront Henstedt-Ulzburg mit einem Vier-Punkte-Polster an der Ligaspitze. Verfolger SG Geest 05 würde nach Informationen von Fseisi wie zuletzt wohl wieder auf einen möglichen Landesliga-Aufstieg verzichten. Und sein Club? Der Coach würde sich nicht dagegen wehren, wünscht sich aber für sein Team intern einen höheren Stellenwert. Gegenüber den „Kieler Nachrichten“ sagte Fseisi, dass bis zum Winter geklärt werden müsse, ob sich der Verein zum Leistungsfußball bekennt.

Mit einem möglichen Aufstieg wird sich die Kaltenkirchener TS in dieser Saison wohl nicht befassen müssen. Nach zuletzt drei Siegen in Folge wurde die Aufholjagd im Tabellenkeller beim 3:5 (2:1) in Geest gestoppt. Nashim Jueidi (20./21.) und der eingewechselte Pierre Florian (46.) hatten für einen komfortablen 3:1-Vorsprung gesorgt. In der zweiten Hälfte gingen der ersatzgeschwächt angereisten KT jedoch die Kräfte aus. Vier Gegentore binnen 30 Minuten kosteten den Schützlingen von René Sixt sämtliche Punkte. Am Mittwoch steht das zu Saisonbeginn ausgefallene Stadtderby gegen die FSG Kaltenkirchen an (19.30 Uhr, Marschweg), bereits morgen Abend empfängt Henstedt-Ulzburg im Kreispokal-Halbfinale den SV Todesfelde (19.30 Uhr, Beckersbergstadion).