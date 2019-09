Norderstedt. Die älteren Leser werden sich erinnern: In den 1970er-Jahren tauchte auf vielen Plakaten plötzlich ein kleines Männchen mit viereckigem Kopf auf, grinste und streckte den Daumen in die Höhe. Daneben stand die Aufforderung: „Trimm Dich Fit!“. Trimmy – wie der kleine Kerl in Turnhose sich nannte – sollte Menschen dazu animieren, sich mehr zu bewegen. Das war aufgrund der steigenden Rate von Übergewicht und Schlaganfällen dringend nötig geworden. Der Deutsche Sportbund sorgte dafür, dass in vielen Waldgebieten Trimm-dich-Pfade entstanden. 1980 hatten fast 50 Prozent der Deutschen einen solchen Parcours absolviert – die Trimm-dich-Bewegung wurde zur größten Gesundheitskampagne, die es je gab.

Start und Ziel sind am Waldeingang am Thingpatz zwischen den Straßen Pilzhagen und Kirschenkamp

Foto: Anne Pamperin

Die Pfade gibt es auch heute noch – zum Beispiel im Rantzauer Forst im Norderstedter Stadtteil Friedrichsgabe. Statt viel Geld für den Eintritt ins Fitness-Studio auszugeben (das man aus Zeitgründen eh meistens viel zu selten besucht), ist im Wald gratis trainieren angesagt. Aber: Ist der Trimm-dich-Pfad tauglich? Sind die Übungen schwer oder zu leicht? Kann jeder – egal wie fit – an den 21 Stationen bestehen? Diesen Fragen sind die Mitarbeiter des Hamburger Abendblattes Annabell Behrmann, Anne Pamperin und Christopher Herbst sowie seine Freundin Simona Mey nachgegangen.

Nach dem Warm-up kommen die Klimmzüge

Start und Ziel befinden sich am Thingplatz an der Ecke Pilzhagen/Kirschenkamp. Von dort aus läuft man einfach geradeaus, vorbei am Schild mit der Aufschrift „Ziel“. An der nächsten Abbiegung rechts geht’s dann schon auf den Parcours. Was zu tun ist, steht auf weißen Schildern. Zu sehen ist eine Grafik und eine Beschreibung. Am Anfang ist alles ganz einfach: Armkreisen, Rumpfbeugen, Kniewippen. Dann geht’s ans Hüftkreisen – was schon schwieriger ist, denn hier kommt die Koordination dazu. Dann folgen wieder Rumpfbeugen in verschiedenen Variationen – gedehnt haben wir unsere Muskeln jetzt aber wirklich genug! Nach einer weiteren Runde Armkreisen ist das Warm-up beendet und es wird ernst, denn Klimmzüge sind angesagt. Hier versage zumindest ich und schaffe gerade einmal einen einzigen – peinlich! Weiter geht’s kreuz und quer durch den Wald, kleine schwarze Pfeile auf weißem Grund weisen uns den Weg. Statt Langhanteln werden Balken über den Kopf gestemmt. Bei den Sit-ups klemmen wir unsere Füße ebenfalls unter Holzbalken fest. Klassiker wie Bockspringen und Kniebeugen stehen ebenfalls auf dem Programm. Ganz schön anstrengend, man macht das ja nicht jeden Tag.

Ideal für Familien und Gruppen

Am Ende müssen wir uns an rutschigen Eisenstangen entlanghangeln – auch das ist keine einfache Angelegenheit. Das eigene Körpergewicht macht sich doch sehr schnell bemerkbar. Zum Schluss müssen wir noch balancieren – was für viel Erheiterung sorgt. Nach gut einer halben Stunde sind wir – ein wenig verschwitzt, aber durchaus zufrieden – am Ziel angekommen. Fazit: Vor allem für Familien und Gruppen ist der rund zwei Kilometer lange Parcours ideal und sehr spaßig. Läufer können zudem ihre Trainingseinheiten ein wenig erweitern und zwischen den einzelnen Stationen joggen oder – je nach Zeit und Lust – im Wechsel eine Runde laufen und eine Runde an den Stationen absolvieren.