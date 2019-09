FFC Nordlichter meldet sein Herrenteam ab

Norderstedt. Der Letzte macht das Licht aus. Beim FFC Nordlichter Norderstedt hat eine Kettenreaktion für das Aus im Herren-Fußball gesorgt. Nachdem der langjährige Liga-Trainer Hendrik Lampen kürzlich sein Amt beim Kreisligisten niederlegte, folgte nur wenige Tage später der Super-Gau mit der Abmeldung vom Spielbetrieb. „Für mich persönlich ist das ganz schön traurig und bitter. Doch leider war dieser Schritt alternativlos“, sagt Lampen, der seit insgesamt 23 Jahren im Verein aktiv ist und in diesem Zeitraum „alles mitgemacht“ hat.

Doch so heftig die Erschütterung in diesem September auch war – sie hatte sich in den vergangenen Monaten abgezeichnet. Weil sich die Mehrzahl der Spieler aus dem Herrenbereich für eine Zukunft im Hamburger Amateurfußball aussprach, beantragte der Verein Ende März einen Verbandswechsel. „Wir hätten in Kauf genommen, in Hamburg ganz unten anzufangen“, erklärt Lampen. Doch der Schleswig-Holsteinische Fußball-Verband spielte da nicht mit. Als der Antrag des FFC nach einer Hängepartie Ende Mai schließlich abgelehnt wurde, hatten sich mehrere Spieler der Norderstedter bereits neue Vereine in der Hansestadt gesucht. „Viele der Jungs wohnen in Hamburg, das kann man schon nachvollziehen. Zumal die Spielorte in Schleswig-Holstein wesentlich schwieriger zu erreichen sind“, so Lampen.

Hendrik Lampen trat als Trainer zurück – weil ihm die Einstellung vieler Akteure missfiel.

Foto: Thomas Maibom

Doch das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Weitere schwerwiegende Verluste – unter anderem schloss sich Top-Torjäger Jan-Phillip Meier dem Hamburger Bezirksligisten SC Eilbek an – sollten folgen, nachdem die Nordlichter im Juni ihre Mannschaftsmeldung für die Kreisliga für die Kreisliga in Schleswig-Holstein einreichten. „Weil wir insgesamt 13 Abgänge hatten, waren die Voraussetzungen von Anfang an schwierig“, so Lampen. Um überhaupt genügend Spieler für die Kreisliga Stormarn zur Verfügung zu haben, war man gezwungen, die zweite Herrenmannschaft in der Kreisklasse auflösen und die verbliebenen Akteure beider Teams zusammenlegen. Schnell wurde aber schon zu Saisonbeginn klar, dass auch diese Konstellation zum Scheitern verurteilt sein würde. Nach vier Spieltagen stand die desaströse Bilanz von null Punkten und 1:30 Toren zu Buche, gleich zwei Mal hintereinander musste sich der Tabellenletzte zweistellig geschlagen geben.

„Ich hatte gehofft, dass es besser zusammenpasst“, so Lampen. Doch der Steuerberater musste die leidliche Erfahrung machen, dass innerhalb der Truppe neben der unzureichenden sportlichen Qualität auch ein Einstellungsproblem vorlag. „Wenn ich in einer Mannschaft spiele, muss ich eben auch meine privaten Termine danach ausrichten. Doch wenn die Bereitschaft dazu nicht gegeben ist, macht das keinen Sinn“, sagt Lampen, der zu den Trainingseinheiten unter der Woche oft nur eine einstellige Zahl an Spielern begrüßen konnte. Nach nur wenigen Monaten mit dem neuformierten Kader sah sich der Coach deshalb genötigt, die Reißleine zu ziehen. „Mein persönliches Engagement deckt sich einfach überhaupt nicht mehr mit der Einstellung des Teams. Damit kann ich mich nicht mehr identifizieren.“

Der frühere Torwart des FFC hatte die Mannschaft vor acht Jahren in der Kreisklasse A übernommen und anschließend bis in die Verbandsliga geführt. Die dramatische Entwicklung nach dem Abstieg im Mai konnte aber auch er nicht verhindern. „Es ist sehr schade, doch es lässt sich leider nicht ändern“, sagt Lampen, der dem Verein weiter als dritter Vorsitzender und Trainer der F-Junioren erhalten bleibt. Als Zwangsabsteiger müssen die Nordlichter in der Saison 2020/21 in der A-Klasse antreten – vorausgesetzt, sie melden wieder ein Herren-Team. Bis dahin wird der FFC nur im Nachwuchsbereich sowie mit einer Ü 40 im Kreispokal vertreten sein.