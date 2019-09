Eintracht-Junioren sind nicht konstant genug

Drei Niederlagen in den ersten vier Regionalliga-Spielen – und am Sonnabend kommt Eintracht Braunschweig an die Ochsenzoller Straße.

Norderstedt. Nach bisherigem Saisonverlauf der A-Junioren Regionalliga Nord dürfte das Heimspiel der U19-Fußballer von Eintracht Norderstedt am Sonnabend (14 Uhr, Ochsenzoller Straße) gegen Eintracht Braunschweig eine sehr anspruchsvolle Aufgabe werden. Während die Niedersachsen Tabellenzweiter sind, ist der Garstedter Nachwuchs derzeit Drittletzter. Auswärts beim JFV Calenberger Land unterlag das Team von Trainer Ralf Palapies am vierten Spieltag mit 1:3 (0:1). In der Anfangsviertelstunde verpasste es die Eintracht, der Partie eine andere Wendung zu geben. Batuhan Evren, Kay Adam und Jeremy da Silva vergaben beste Möglichkeiten vor dem Tor.