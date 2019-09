Der Reit-Nachwuchs glänzt in Bad Segeberg

Bad Segeberg. Matthias Karstens strahlte mit der Sonne um die Wette. Der Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein fühlte sich beim 71. Landesturnier mit den Landesmeisterschaften von Schleswig-Holstein und Hamburg im Dressur- und Springreiten in Bad Segeberg pudelwohl. Er freute sich über die tolle Stimmung, das Superwetter und die vielen sportlichen Leckerbissen bei der viertägigen Traditionsveranstaltung auf der Rennkoppel an der Eutiner Straße. „Bei den Landesmeisterschaften geht es nicht ums Preisgeld, sondern ums Prestige. So ein Titel ist schon etwas ganz Besonderes. Wir haben hier viele namhafte Reiter am Start, darunter auch Derbysieger und Olympiastarter“, so Karstens.

Während die Routiniers oft schon seit Jahren Gast beim Landesturnier sind, war der Nachwuchs in der Children-Klasse, die es auf nationaler und internationaler Ebene schon länger gibt, erstmals in Bad Segeberg am Start. „Wir als Pferdesportverband haben beschlossen, auch den jungen Talenten eine Plattform zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, Medaillen zu gewinnen“, so Matthias Karstens.

Die 12- bis 14-Jährigen dankten es mit hervorragenden Leistungen und waren keineswegs nur schmückendes Beiwerk bei der mit insgesamt 12.000 Zuschauern sehr gut besuchten Veranstaltung. Die Resultate machten deutlich, dass auch im Kreis Segeberg hervorragende Ausbildungsarbeit geleistet wird. Erst seit einem halben Jahr startet Joy Fabienne Klaewer in Springprüfungen der M-Klasse. Trainiert wird unter der Regie ihres Vaters, des früheren Nationenpreisreiters Dirk Schröder, auf dem familieneigenen Hof Eichengrund in Lentföhrden. In der finalen Stilspringprüfung erwischte Klaewer mit ihrer Stute Catina einen perfekten Tag und wurde nach einem fehlerfreien Ritt mit der Tagesbestnote 9,2 belohnt. Das reichte auch in der Gesamtwertung aller drei Prüfungen zum Titelgewinn. „Ich bin so happy, dass ich hier gewonnen habe. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich bin total begeistert“, sagte die 13-Jährige nach Siegerehrung und Ehrenrunde erschöpft, aber überglücklich.

Allegra Schmitz-Morkramer hält dem Druck stand

Den Landesmeistertitel in der Dressur sicherte sich Allegra Schmitz-Morkramer von der Reitgemeinschaft Hof Barkholz. Die 13-Jährige, die in diesem Jahr bereits Europameisterin wurde und auch beim Bundesnachwuchschampionat triumphierte, ging als Favoritin ins Viereck, was keine leichte Aufgabe war. „Der Druck war schon ganz schön groß“, gab die talentierte Pferdesportlerin, die bei Sonja Ellerbrock trainiert, zu. Allegras Schwester Helena (17), die ebenfalls für die RG Hof Barkholz startet, gewann die Landesmeisterschaft der Junioren und sorgte so für doppelte Freude im Hause Schmitz-Morkramer.

Dritte in der Dressur der Children-Klasse wurde Marie Holtfreter vom Garstedt Ochsenzoller Reit- und Fahrverein. Die 14-Jährige trat zudem in der Juniorenmannschaft des GORFV an und gewann zusammen mit Jonna Holtmann, Johanna Steen, Laney Mae Pump, Le Ann Paululat, Julia Schuster und Lisa Seitz den Meistertitel. Die von Britta König trainierte Equipe machte es bis zum Schluss spannend und setzte sich schließlich nach vier Wettbewerben mit 95,42 Punkten knapp gegen den RuFV Südtondern (94,94) durch.

Neben den „Children“ und Junioren gingen in Bad Segeberg auch die Jungen Reiter und Senioren auf Medaillenjagd. Inga Czwalina (42) blieb in der Großen Tour der Springreiter mit Cezanne dreimal ohne Fehler, ließ die komplette – überwiegend männliche – Konkurrenz hinter sich und sicherte sich zum ersten Mal die Meisterschaft in der gemeinsamen Damen- und Herrenwertung. „Dieser Titel hat mir noch gefehlt”, sagte die auf Fehrmarn lebende Meisterin anschließend.

Die Goldmedaille in der Großen Tour im Dressurwettbewerb ging an Juliane Burfeind aus Harsefeld. Die Ausbilderin, die für den Elbdörfer und Schenefelder RV startet, gewann alle drei Prüfungen.

Die weiteren Landesmeister,

Springen, Junge Reiter/U 25: Pheline Ahlmann mit Dialo (Reit- und Fahrverein Hanerau-Hademarschen); Junioren: Natalia Stecher mit Fürst Reiner (Reit- und Traberclub Ditmarsia);

Dressur, Junge Reiter/U 25: Emilia Josephina Jensen mit Resümee (Pferdesport Granderheide);

kombinierter Abteilungswettkampf, Senioren: Reit und Fahrverein Zarpen.