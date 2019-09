Torspektakel am Marschweg – KT gewinnt mit 9:1

Kaltenkirchen. Als Tabellenletzter ein Fußballspiel 9:1 zu gewinnen, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern höchst ungewöhnlich. Und doch der Kaltenkirchener Turnerschaft in der Verbandsliga West daheim gegen Grün-Weiss Todenbüttel gelungen. Auf Nachfrage, wie dieses spektakuläre Resultat zu erklären sei, antwortet KT-Coach René Sixt nüchtern. „Wir hatten Anfang der Saison Probleme mit unserem Kader. Spieler waren verletzt, im Urlaub, irgendwie nicht da. Jetzt sind wir wieder komplett, können hohe Qualität von der Bank bringen.“

Und so spielte sich das Team in einen Rausch, deklassierte die Gäste in der Schlussphase mit sechs Toren in den letzten 25 Minuten. Dreimal erfolgreich war Nashim Jueidi, je zweimal Malte Pietsch und der A-Jugendliche Finn Rerop, dazu auch Ole Matti Lippke und Pascal Nickel.

Ganz oben in der Tabelle steht – auch das für die Konkurrenz überraschend – der SV Henstedt-Ulzburg. Dieser spielte auf fremdem Platz beim TuS Bargstedt groß auf und feierte einen 7:2-Sieg durch Tore von Ole Schneemann (2) sowie Marvin Eichberger, Florian Behrmann, Björn Zimmermann, Yannik Hülbert und Dennis Rupnow. „Die Jungs sind in der Klasse angekommen, lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Letzte Saison hatten wir noch viel Lehrgeld gezahlt“, sagte Trainer Dominik Fseisi nach dem fünften Erfolg im fünften Match. Der Vorsprung auf Platz zwei beträgt bereits sechs Punkte.