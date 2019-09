Frogs-Ladies: Stark begonnen, stark nachgelassen

Henstedt-Ulzburg. Erfolgreicher Heimauftakt in der 3. Liga Nord für die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg: Eine Woche nach der knappen Auswärtsniederlage gegen den Frankfurter HC besiegten die Frogs-Ladies den TV Oyten in eigener Halle mit 31:27 (17:11). SVHU-Trainer Christian Gosch sah eine insgesamt überzeugende Leistung seiner Spielerinnen, die es allerdings verpassten, das Endergebnis noch deutlicher zu gestalten. „Mit etwas Abstand bin ich nicht mehr ganz so sauer“, sagte der 45-Jährige. „Wir starten unfassbar gut in die Partie und führen bereits nach 24 Minuten mit 16:6. Vor dem Hintergrund, dass wir schon etwas Druck im Vorfeld der Partie hatten, das erste Heimspiel zu gewinnen, war die Anfangsphase meiner Mädels ganz stark. Auch wussten wir nicht genau, was mit dem TV Oyten auf uns zukommt.“

Vor allem im Tempospiel über die erste und zweite Welle überlief der SVHU seine Gäste aus Niedersachsen zu Beginn regelrecht. Die Abwehr ließ nur wenige Aktionen der „Vampires" zu und im Positionsangriff wurden die einstudierten Abläufe konsequent durchgezogen. Umso unerklärlicher war dann, was im Schulzentrum an der Maurepasstraße wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff passierte. Christian Gosch: „Wir kassieren innerhalb von zwei Minuten vier Gegentore, haben den Oytenerinnen die Bälle teilweise freiwillig überlassen. Da hat man anschließend schon eine leichte Unsicherheit bei allen gespürt." Statt bereits vor der Pause für klare Verhältnisse über den Ausgang der Begegnung zu sorgen, holten die Frogs-Ladies ihre Gegnerinnen zurück in das Spiel. „Das war ein kleiner Schock. Oyten tat die Begegnung plötzlich nicht mehr so weh und wir haben ihnen den Handball auf dem Silbertablett serviert", so Gosch. Nach Wiederanpfiff zu Durchgang zwei war die Leichtigkeit bei den Gastgeberinnen endgültig verflogen. Die Abwehr bekam weniger Zugriff auf die Gäste und auch die Angriffsbemühungen wirkten zusehends verkrampfter. Christian Gosch: „Trotzdem liegen wir zehn Minuten vor Abpfiff noch mit 28:20 in Führung, verpassen es aber, diesen Vorsprung bis zum Schluss zu halten. Am Ende zählen für uns aber nur die zwei Punkte." Ein Sonderlob sprach der Berufsschullehrer seiner Spielmacherin Sophia Plötz und Linksaußen Lina Röttger zu. „Lina wirft viele wichtige Tore im Tempospiel für uns und Sophia trifft im Angriff gute Entscheidungen. Ihre Spielleitung hat mir heute richtig gut gefallen." SV Henstedt-Ulzburg: Lina Röttger (7 Tore), Sophia Plötz (6), Lara Haarbrücker (5), Jule Meisner (4), Jana Grützner, Annika Jordt (je 3), Lisa Prante (2), Anna Nowatzki (1).