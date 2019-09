SG Todesfelde rehabilitiert sich vor eigenen Fans

Todesfelde. Die Oberliga-Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen sind zurück in der Spur. Eine Woche nach der schwachen Vorstellung in Ellerbek rehabilitierte sich das Team von SG-Coach Heiko Grell mit einem 28:19 (12:7)-Heimerfolg gegen die SG Bergedorf/VM. „Wir mussten eine Antwort auf unser schlechtes Spiel in der Vorwoche finden und haben dies auch getan“, sagte sich der 60 Jahre alte Trainer über die Leistungssteigerung seiner Spielerinnen vor 66 Fans in der Sporthalle Todesfelde. Bereits im ersten Durchgang war Todesfelde bemüht, für klare Verhältnisse zu sorgen und ließ nur sieben Gegentreffer zu.

„Das sprach für unsere hohe Bereitschaft in der Defensive. Vorne haben wir aber leider ein paar Dinger liegen gelassen, sind aber insgesamt spielerisch besser aufgetreten.“ Richtig deutlich machte es die SG allerdings erst im Verlauf der zweiten Halbzeit, als der Vorsprung kontinuierlich ausgebaut wurde. „Das war ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg“, so Grell, „mit dem Resultat bin ich sehr zufrieden, Bergedorf war am Ende mit neun Toren Differenz noch gut bedient.“ Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Neubau-Reihenhaus in ruhiger Lage im beliebten Marienthal Dieses Townhouse verfügt über 115 m² Wohnfläche, welche sich auf 3 Etagen verteilen, sowie eine schöne Terrasse mit Garten. mehr Der Heimerfolg hätte allen Beteiligten merklich gutgetan, so Grell. Vor allem die Bereitschaft zum Einsatz und mehr Emotionalität im Spiel wären mit dem blutleeren Auftritt in der Vorwoche nicht vergleichbar gewesen. Am kommenden Wochenende ist für die SG Todesfelde/Leezen spielfrei, ehe es am 3. Oktober in Achtelfinale des Landespokals zum Duell mit Landesligist SG Kollmar/Neuendorf kommt. SG Todesfelde/Leezen: Lara Hildebrandt (6 Tore/3 Siebenmeter), Katharina Schmidt (6), Laura Riehl, Rike Claasen (je 4), Anna Judycka (3), Leonie Wulf, Kira Knauft (je 2), Linda Räihä (1).