0:2 – die Derbyserie der Eintracht ist gerissen

Yannik Nuxoll (Nr. 3) scheitert hier per Kopf, in der 70. Minute fliegt der Norderstedt-Verteidiger vom Platz. Für den HSV hält Profi-Leihgabe Julian Pollersbeck (r.) einen Foulelfmeter.

Norderstedt. Von Weltmeister-Trainer Sepp Herberger stammt folgende, gern zitierte Weisheit: „Die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht.“ Aber – so hätte Herberger hinzufügen können – sie erhoffen sich ein bestimmtes Ergebnis. Im Fall der Regionalligapartie zwischen Eintracht Norderstedt und dem Hamburger SV II war vor dem Spiel sogar deutlich mehr als nur Hoffnung bei den Anhängern der Garstedter zu spüren. Schließlich war der Lieblingsgegner zu Gast. Satte fünf Siege plus ein Remis hatte die Eintracht im Edmund-Plambeck-Stadion in ihren bislang sechs Spielzeiten in der Regionalliga Nord eingefahren. Diese imposante Heimserie ist durch das 2:0 (1:0) des HSV II nun gerissen.