Marschiert der Aufsteiger gleich in die 3. Liga durch?

An diesem Sonnabend geht’s für die VCN-Frauen in der heimischen Moorbekhalle um die ersten Regionalliga-Punkte. Hinten von links: Anisa Sarac, Vanessa Finnern-Bien, Tabea Schlemeyer, Claudia Förster, Lisa Marie Papenthin, Juliane Lüning und Carina Polomsky. Sitzend von links: Birte Prinzhorn, Nathalie Koch, Alissa Willert und Lisa Schwarz. Es fehlen: Karen Meyer, Lisa-Marie Kipar und Gwendolin Lake.

Norderstedt. Wenn an diesem Sonnabend um 17.30 Uhr in der Moorbekhalle die Saison in der Volleyball-Regionalliga der Frauen beginnt, geht Frank Koch (63) ins 20. Jahr ununterbrochener Trainertätigkeit beim 1. VC Norderstedt. Und einiges spricht dafür, dass das kleine Jubiläum für den Coach erfolgreich verlaufen wird.