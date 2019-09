Der SV Henstedt-Ulzburg brennt darauf, dass es losgeht

Die Mannschaft von Trainer Christian Gosch startet am Sonnabend beim Meisterschaftsapiranten Frankfurter HC in die Drittliga-Serie.

Henstedt-Ulzburg. Die Vorfreude ist groß, die Anspannung spürbar. Am Sonnabend beginnt für die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg endlich die neue Serie in der 3. Liga Nord. Für das Team von Trainer Christian Gosch, der seit Saisonbeginn die Verantwortung trägt, endet damit eine siebenwöchige Vorbereitungsphase. Zum Auftakt wartet auf den SVHU gleich die Hammeraufgabe beim Frankfurter HC an der deutsch-polnischen Grenze (16 Uhr, Brandenburghalle). Im Interview mit dem Hamburger Abendblatt blickt der 45-jährige Berufsschullehrer auf die Punktrunde 2019/2020 voraus.