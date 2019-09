Im Angriff fehlt dem SV Sülfeld noch die Geduld

Handball-Frauenmannschaft verliert ihr Schleswig-Holstein-Liga-Auftaktspielgegen Slesvig IF vor 120 Zuschauern knapp mit 21:23.

Sülfeld. Die Handballfrauen des SV Sülfeld haben den Saisonauftakt in der Schleswig-Holstein-Liga verpatzt. Die Mannschaft des neuen Trainer Florian Naumann kassierte vor 120 Fans, unter ihnen die Ultra Supporters der HG Hamburg-Barmbek, trotz lautstarker Unterstützung eine 21:23-Heimniederlage gegen Slesvig IF. Teamsprecherin Francesca Vetter, die sich zweimal in die Torschützenliste eintrug, versprach umgehend Besserung. Ihr Statement nach dem Match: „Das war erst der Anfang, wir wollen und können mehr.“