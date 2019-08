Norderstedt.. Die Sonne war unerbittlich und schien gnadenlos vom Himmel. Trotzdem nahmen 611 Sportlerinnen und Sportler die Herausforderung an, beim Hamburg Airport-Abendlauf eine, zwei, drei oder sogar vier Runden mit jeweils 2,3 Kilometern Länge um den Norderstedter Stadtparksee in Angriff zu nehmen. Die Meldezahl war sogar noch höher, aber der eine oder andere verzichtete dann doch auf einen Start.

Organisatorin Dagmar Buschbeck von der Rattenscharf-Agentur war begeistert. „Die Teilnehmerzahl ist sensationell, das ist Rekord. Wir hatten auch viele Nachmeldungen“ sagte die 56-Jährige. Buschbeck lobte auch die Vernunft vieler Starter, die aufgrund der Hitze ihre Ambitionen ein wenig zurückschraubten. „Einige haben sich auf der Strecke entschlossen, eine Runde wegzulassen. Das war völlig okay.“

Diejenigen, die ganz vorne landeten, gaben dennoch Vollgas. Jasmin Köhler (DLRG Norderstedt), die die komplette Sportwoche mitmacht und nach drei von vier Disziplinen an der Spitze der Frauenwertung steht, gewann den 6,9-Kilometer-Wettbewerb in 30:56 Minuten, schaffte aber ihre Wunschzeit von 29 Minuten nicht ganz. „Aufgrund der hohen Temperaturen bin ich mit der Zeit aber sehr zufrieden“, sagte die 35-Jährige. Bei den Männern triumphierte auf derselben Distanz Christian Biermann vom TuS Holstein Quickborn in 26:31 Minuten. Der Ulzburger steht im Sportwochenranking ganz oben bei den Männern und hat vor dem abschließenden Triathlon am Sonntag fast vier Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Marcel Wigger (Sportfreunde Wigger).

Im Staffelrennen über viermal eine Runde konnten die Ju-Jutsu-Kämpfer des Vereins Kodokan Norderstedt ihren Sieg vom Vorjahr wiederholen. Maximilian Ußmant, Lukas Zentgraf, Kevin Karstens und Maximilian Lüth kamen nach 37:35 Minuten ins Ziel und waren damit über eine Minute schneller als die zweitplatzierten „Väter und Söhne“, die in der Besetzung Lars und Lenny Odefey und Walter und Jannick Möller antraten und nach 38:47 Minuten finishten.

Das Finale der Sportwoche, der 13. TriBühne-Triathlon, beginnt am Sonntag um 9 Uhr mit den Schülerwettbewerben. Die Schleswig-Holstein-Straße, die als Radstrecke dient, ist zwischen 6.30 und 18.30 Uhr beidseitig zwischen Norderstedter Straße/Henstedter Weg und Stormarnstraße gesperrt.

Die weiteren Sieger des

Hamburg Airport Abendlaufs

2,3 Kilometer: Malte Gendries (STV Sörup) 8:07 Minuten, Jacklyn Tiedtke (SG Wasserratten TriKids) 9:29 Min.;

4,6 Kilometer: David Krischke (Hamburg Running) 16:41 Min., Nicole Fischer (Norderstedt) 16:37 Min.;

9,2 Kilometer: Toni Röwer (HSG Stralsund) 35:53 Min., Martina Dannheimer (Laufteam Haspa Marathon Hamburg) 40:17 Min.

Der Zwischenstand in der

Norderstedter Sportwoche (Gesamtzeit nach drei von vier Wettbewerben)

Männer: 1. Christian Biermann (TuS Holstein Quickborn) 1:33,46 Stunden, 2. Marcel Wigger (Sportfreunde Wigger) 1:37,20 Std.; 3. Philip Kretz (Hamburg) 1:37,56 Std.;

Frauen: 1. Jasmin Köhler (DLRG Norderstedt) 1:45,49 Std.; 2. Daniela Cornehls (Ute Mückel Triathlon) 1:50,29 Std.; 3. Birgit Wessel (VAF) 1:50,30 Std.