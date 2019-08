Unwetter erzwingt Spielabbruch in Norderstedt

Norderstedt.. Es war 21.05 Uhr, als im Edmund-Plambeck-Stadion die Stimme von Eintracht Norderstedts Stadionsprecher Ewald Koch ertönte: „Das Spiel ist offiziell abgebrochen. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wir wünschen allen Zuschauern einen guten Heimweg.“ Ein aufziehendes Gewitter mit beängstigenden Blitzen hatte Schiedsrichter Christian Meermann (SC Vechta) 25 Minuten zuvor nach 50 Minuten und vier Sekunden Spielzeit zunächst veranlasst, die Regionalligapartie gegen Aufsteiger HSC Hannover beim Spielstand von 1:1 zu unterbrechen.

Beide Teams können den Abbruch nachvollziehen

Meermann schickte die Spieler in die Kabinen. Als keine Besserung in Sicht war, verkündete er den Abbruch. Die um 21.15 Uhr einsetzenden Regenfälle, begleitet von heftigem Donnergrollen und weiteren Blitzen, bestätigten den Unparteiischen. „Der Abbruch ist vernünftig. Wetter ist Wetter, da kann man nichts machen“, sagte Norderstedts Sponsorenbetreuer Eddy Münch. Auch Innenverteidiger Hamajak Bojadgian („Passiert etwas, ist der Schiedsrichter schuld. Der Abbruch ist nachvollziehbar“) und Trainer Jens Martens („Wir haben am Dienstagabend unser Training ebenfalls abbrechen müssen. Nach all dem, was in den letzten Jahren passiert ist, finde ich den Abbruch in Ordnung“) unterstützten Meermanns Entscheidung.

Wie die Begegnung beim Lüneburger SK (am 31. Juli in der 78. Spielminute beim Stand von 1:0 für Lüneburg abgebrochen; am 7. August 1:1) wird nun auch das Heimspiel gegen den HSC Hannover eine Neuauflage erfahren. Ob die Abwehrprobleme der Garstedter, die in sechs Punktspielen 15 Gegentore kassierten, dann so ein großes Thema sein werden wie nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, darüber kann nur spekuliert werden. Einen Tag vor dem Hannover-Spiel wollte Coach Martens den Kauf eines neuen Abwehrspielers nicht als Priorität auf die Agenda setzen. „Ich kann es nicht völlig ausschließen, aber geplant ist in der Richtung nichts. Wir hatten vor der Saison einen kompletten Umbruch. Vor allem in der Abwehr sind wir sehr jung und unerfahren.“

Tatsächlich stießen mit den drei Torhütern Lars Huxsohl (23), Stefan Rakocevic (20) und Anton Lattke (19) aus der eigenen U 19 sowie mit den Innenverteidigern Yannick Nuxoll und Fabian Grau (beide 21) fünf junge Akteure im sensiblen zentralen Defensivbereich neu zur Mannschaft. Nur mit Innenverteidiger Fahri Akyol (29) wurde in diesem Bereich Erfahrung importiert.

Vico Meiens Abgang reißt eine Lücke

Martens’ Botschaft lautete am Dienstag: Das muss sich alles erst finden. Doch ein paar Stunden später traf ihn unerwartet ein weiterer Abgang. Der robuste, zweikampfstarke Sechser Vico Meien (21) verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung, um in Hannover Jura zu studieren. „Vico hat nun die Zusage in Hannover bekommen, die er in Hamburg nicht bekommen hat, und uns sofort darüber informiert. Seiner Lebensplanung wollen wir nicht im Wege stehen. Er ist ein astreiner Kerl und wir wünschen ihm alles Gute“, sagte Martens. Nun stellt sich erneut die Frage: Wird die Eintracht auf dem noch bis Montagabend geöffneten Transfermarkt tätig, um Meiens Abgang zu kompensieren? Die Leistung gegen den HSC Hannover bot dafür lange Zeit scheinbar keinen Anlass. Die Eintracht gestattete ihrem Gegner in der ersten Halbzeit keine Torchance, eroberte in Hannovers Hälfte viele Bälle, kreierte ein paar gut herausgespielte Chancen. Das 1:0 von Jan Lüneburg war überfällig (45.), sein 2:0 erkannte Meermann rätselhafterweise wegen eines angeblichen Foulspiels nicht an (48.).

Im Gegenzug, eine Minute vor dem Abbruch, wurden die altbekannten Probleme wieder sichtbar. Hannover konterte gradlinig durch die Mitte, Hauke Bartels erzielte unbehelligt aus elf Metern das 1:1 (49.). Sechser und Innenverteidigung sahen nicht gut aus, die von Martens mit Recht gelobte „sehr konzentrierte Defensivleistung in den ersten 45 Minuten“ erhielt eine empfindliche Schramme. „Wir haben unmittelbar nach Vico Meiens Information eine Sitzung einberufen. Es wird jetzt nicht alles daran hängen, aber wir beobachten den Markt“, erklärte Martens.

Am Sonnabend spielt die Eintracht in Flensburg

Hektische Tage stehen ihm bevor, denn am morgigen Sonnabend um 13.30 Uhr steht zudem die schwierige Aufgabe beim Tabellenvierten SC Weiche Flensburg 08 an. Die Ideallösung dort wären drei Punkte – und auf dem Transfermarkt ein Sechser, der bei Bedarf in der Abwehrzentrale spielen kann. Das Team ist im Manfred-Werner-Stadion gefragt, der Vorstand in Verhandlungen. Oder der Verein geht, wie im Winter der vergangenen Saison beim ebenfalls kurzfristigen Abgang von Topscorer Felix Drinkuth, ins Risiko und holt keinen neuen Spieler. Das damalige Resultat: Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag.