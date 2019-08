SV Henstedt-Ulzburg und HSV sind in Torlaune

Henstedt-Ulzburg.. Der Siegeszug geht weiter für die beiden herausragenden Fußball-Frauenteams der hiesigen Region. Nach zwei weiteren Siegen am zweiten Spieltag der Regionalliga Nord wächst bereits die Vorfreude auf das direkte Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV (3:2 beim SV Meppen II) und Tabellenführer SV Henstedt-Ulzburg (6:0 beim TuS Büppel). Die Topbegegnung des Tabellenersten gegen den Dritten wird am Sonntag um 11 Uhr auf der Paul-Hauenschild-Anlage an der Ulzburger Straße angepfiffen.

Die Konstellation vor dem Gipfeltreffen der beiden Nachbarrivalen ist pikant und lässt die Erwartungshaltung steigen. Wo stehen beide Mannschaften leistungsmäßig? Sind sie wirklich heiße Anwärter auf den Titelgewinn, für den derzeit auch die ebenfalls ungeschlagenen Crews von Hannover 96 (2.) und Holstein Kiel (4.) in Frage kommen? Und es stellt sich eine weitere Frage: Gibt die größere Routine des SVHU oder vielleicht der Schwung und Ehrgeiz des stark ambitionierten Neulings den Ausschlag?

Der 3:2 (3:0)-Erfolg beim SV Meppen II bedeutete für HSV-Coach Manuel Alpers eine historische Wegmarke. Mit diesem 22. Sieg im 22. Punktspiel ist Alpers mit seinen HSV-Frauen nun genau ein Jahr ohne Punktverlust. In der ersten Halbzeit sah es dabei so aus, als könne Alpers sein Jubiläum in Ruhe genießen. Vom Anpfiff weg stürmte nur der HSV. Victoria Schulz legte sich ein langes Zuspiel mit dem Kopf vor und traf nach wenigen Sekunden zum 1:0 (1.).

13 Tore in zwei Begegnungen:SVHU ist kaum zu stoppen

Schulz blieb ein weiteres Mal cool, als sie im Strafraum gelegt wurde – und den fälligen Foulelfmeter souverän zum 2:0 verwandelte (17.). Und weil ihr Toreschießen so viel Spaß macht, packte sie mit einem Schuss aus 14 Metern gleich noch das 3:0 drauf (21.). Schon beim 2:0 in der Vorwoche beim TuS Büppel erzielte Schulz beide Treffer, sie ist mit nun fünf Toren weiter alleinige Torschützin des HSV in dieser Saison.

Nach einer guten ersten halben Stunde ließ der HSV nach. Ayleen Seen verkürzte für Meppen auf 1:3 (54.). Das von den Hamburgerinnen reklamierte Handspiel bewertete Schiedsrichterin Iman Youssef als nicht strafbar. Ein Freistoß durch Meppens Isabella Jaron, der über Freund und Feind ins Netz segelte, bedeutete das 2:3 (83.). Dabei blieb es. Alpers: „Ich bin mit dem Start zufrieden. Sechs Punkte aus zwei Auswärtsspielen sind für einen Aufsteiger toll.“

Schon 13 Tore in zwei Partien – beim SVHU kommen sie mit dem Zählen der Tore kaum hinterher. Zuerst das 7:1 beim FC St. Pauli, nun ein 6:0 beim TuS Büppel, gegen den der HSV in der Vorwoche „nur“ 2:0 gewonnen hatte. Man spürte es allerdings auch: Die Truppe von Trainer Christian Jürss wollte sich unbedingt für das peinliche 1:7 in der Vorsaison in Varel revanchieren. Die Tordifferenz passt, denn sie ist genau die umgekehrte zum vergangenen erfolglosen Kräftemessen.

Nach ihren zwei Treffern auf St. Pauli erzielte Alina Witt diesmal noch einen mehr (43./65./70.). Die Schiedsrichterin hatte sogar noch ein Tor von Witt in den Spielberichtsbogen eingetragen, aber das 4:0 ging eindeutig auf das Konto von Mannschaftsführerin Jennifer Michel (45.). Einen Irrtum dieser Art gab es schon einmal letzte Woche am Millerntor, als Michel ein Treffer zugesprochen wurde, den aber die in Büppel zweifache Torschützin Indra Hahn (22./23.) markiert hatte.

„So lange solche Dinge nicht einreißen oder gar spielentscheidend sind, haben wir aber keinen Grund zum Klagen“, sagte Christian Jürss. Seine Mannschaft ist top drauf, absolvierte eine ausgezeichnete Vorbereitungszeit, entwickelt ein gutes Teamgefühl und steigert sich offensichtlich von Woche zu Woche.