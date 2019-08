Eintrachts U19 verpatzt den Regionalliga-Auftakt

Norderstedt.. Die Premiere von Ralf Palapies als Trainer der U19-Fußballer von Eintracht Norderstedt ist missglückt. Zum Auftakt der A-Junioren Regionalliga Nord setzte es gegen den JFV Nordwest aus Oldenburg eine 1:3 (1:3)-Niederlage. Als hätte der Coach es geahnt, hatte Palapies nach der starken Vorbereitung vor Selbstzufriedenheit gewarnt. Diese war in den ersten 15 Minuten nicht zu sehen. Für ihre starke Anfangsphase belohnte sich die Mannschaft durch einen über die rechte Seite herauskombinierten Treffer von Hendrik Wehde, der die Vorlage von Cobe Williams volley verwertete (3.).

„Nach dem sehr guten Beginn haben wir dann leider den weltbekannten und berühmten Schritt weniger gemacht. Hätten wir so weitergespielt wie in den ersten 15 Minuten, hätten wir das Spiel nicht verloren“, trauerte Palapies im Konjunktiv der Gelegenheit auf drei Punkte hinterher. Stattdessen erledigte Diyar Saka innerhalb von zehn Minuten die Garstedter per Dreierpack für den JFV Nordwest im Alleingang. Das haltbare 1:1 in die kurze Ecke des Norderstedter Keepers Eymen Usta bildete den Auftakt (35.), das 2:1 per Schuss in die lange Ecke aus dem Zentrum des Strafraums die Fortsetzung (39.) und das 3:1 nach einem Konter, als die Garstedter zuvor schlecht pressten, die Krönung von Sakas sehr effektivem Auftritt (45.).

In der zweiten Hälfte gab sich die U19 der Eintracht nicht auf. Aber Batuhan Evren scheiterte per herrlichem Fallrückzieher an Nordwest-Torhüter Willem Hoffrogge (81.) und bei einer Dreifachchance kurz darauf standen die Latte, Hoffrogge und ein weiterer Gegenspieler auf der Torlinie im Weg (85.). „Das fühlt sich ernüchternd an. Wir müssen das Spiel jetzt schnell aufarbeiten. Auf uns wartet beim Eimsbütteler TV, der 6:2 beim FT Braunschweig gewonnen hat, in der nächsten Woche gleich wieder eine schwere Aufgabe“, sagte Palapies.