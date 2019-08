Die Regionalliga-Fußballer von der Ochsenzoller Straße müssen am Mittwoch um 18.30 Uhr beim Oberliga-Aufsteiger Bramfelder SV ran.

Hamburger Lotto-Pokal Eintracht Norderstedt will in die vierte Runde

Norderstedt.. Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt hat am Mittwoch die Chance, mit einem Sieg im Lotto-Pokal-Nachholspiel beim Bramfelder SV (18.30 Uhr, Kunstrasen Ellernreihe) von der zweiten in die vierte Runde des Hamburger Cupwettbewerbs zu springen. Grund: Der Gewinner der Partie hat in der dritten Runde ein Freilos.