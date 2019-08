Norderstedt Mustangs wollen den dritten Saisonsieg

Die Landesliga-Mannschaft des SV Friedrichsgabe geht als klarer Favorit in die Auswärtspartie gegen Schlusslicht Frisia Warriors.

Norderstedt.. Nach Rückschlägen sind die American Footballer der Norderstedt Mustangs bisher noch immer zurückgekommen – und das dürfte auch an diesem Sonnabend der Fall sein. Nach der 30:41-Heimniederlage in der Landesliga Nord gegen die Buxtehude Jackrabbits bietet sich dem Team des SV Friedrichsgabe von 15 Uhr in der Auswärtspartie gegen die Frisia Warriors dafür die beste Gelegenheit.