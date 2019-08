Das junge Team ist nach dem 2:0 gegen den TuS Nortorf Tabellenvierter. Auch der SVHU und die FSG Kaltenkirchen sind gut in Schuss.

Eine Szene mit Symbolcharakter: Daniel Booker vom erfolgreich in die Saison gestarteten WSV Tangstedt (r.) setzt sich im Zweikampf gegen den Nortorfer Michael Behrens durch.

Fussball-Verbandsliga West So macht der WSV Tangstedt endlich wieder Spaß

Tangstedt.. Drei Spiele, sieben Punkte, ein Gegentor: Die neuformierten Fußballer des WSV Tangstedt zählen in der Verbandsliga West zu den positiven Überraschungen – so macht das in den vergangenen Jahren immer wieder von Querelen gebeutelte Team endlich wieder Spaß.