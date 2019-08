Die unzertrennlichen Fußball-Brüder des SV Todesfelde

Todesfelde.. Der Augenblick rückt näher. Wenn am Sonntag um 14 Uhr im Joda-Sportpark der Anpfiff zur neuen Fußball-Saison in der Oberliga erfolgt, wollen sich zwei Fußballer des SV Todesfelde noch einmal kurz in der Nähe des Mittelkreises einfinden, gegenseitig abklatschen und zurufen: „Hau’ rein, Bruderherz, das muss ein erfolgreicher Start werden.“

Ob es auch wirklich dazu kommt? Zu gern würden die neu verpflichteten Brüder Sebastian und Benedict Klimmek die Oberliga-Premiere im Team des SV Todesfelde im Heimspiel gegen Neuling SV Preußen Reinfeld gemeinsam feiern. Noch aber ist nicht hundertprozentig klar, ob beide Akteure gemeinsam auflaufen: Während Benedict Klimmek (22) als Innenverteidiger vermutlich gesetzt ist, entscheidet Coach Sven Tramm noch erst, ob auch Benedicts Bruder Sebastian (29) von Anfang an dabei sein wird.

SVT hat Überangebot an Top-Stürmern

Der Hintergrund: Beim SV Todesfelde besteht ein Überangebot starker Stürmer, von denen Sebastian Klimmek einer ist. Auch Morten Liebert, Rafael Krause, Henrik Sirmais und Dennis Studt warten auf ihre Chance.

Wie auch immer: Sven Tramms Kader gewinnt angesichts der Verpflichtung der Brüder an Qualität. Man darf es als einen „Glücksfall“ bezeichnen, dass die Todesfelder ein spielstarkes Duo gleich im Doppelpack an den eigenen Club binden konnten. Die Verantwortlichen hatten schon länger ein Auge auf die beiden geworfen.

In der vergangenen Saison spielten die Klimmeks noch gemeinsam für den TSV Bordesholm und halfen mit, den Klassenerhalt des Aufsteigers zu sichern. „Doch eines Tages beschäftigten wir uns mit dem Gedanken, uns sportlich zu verändern“, erklärt „Basti“ Klimmek. „Die Bedingungen beim SV Todesfelde und gute sportliche Perspektiven haben uns animiert. Die Bezeichnung Dorfverein stimmt meines Erachtens nicht, hier geht es professionell zu.“

In Schilksee spielten die Klimmeks Regionalliga

Bis der Wechsel perfekt war, kickten die beiden von 2010 bis 2017 beim TSV Schilksee, der von der Kreisklasse A den Weg bis in die Regionalliga schaffte (2015/16), gleich danach aber wieder abstieg. In dieser Zeit erzielte der ältere der Klimmek-Brüder gegen Cloppenburg den einzigen Regionalliga-Treffer.

Das Duo, das nur zu Jugendzeiten in getrennten Clubs spielte (Sebastian in Schilksee, Benedict für die A-Jugend von Holstein Kiel), wohnt in Kiel. Die rund 50-minütige Fahrt von der Landeshauptstadt zum Training und zu den Partien des SVT macht ihnen wenig aus. Der Beruf leidet trotz erhöhten Aufwandes nicht: Sebastian, mit 1,94 Metern drei Zentimeter kleiner als der Bruder, ist Groß- und Außenhandelskaufmann in einer Altenholzer Firma, die Werbebanner, Flaggen und Schilder (mit Aufschriften) produziert. Benedict hat ein Duales Wirtschaftsstudium begonnen und ist Personalcoach im „Fit Kiel“.

Die Brüder sind topfit

Fitness ist das Stichwort. In diesem Punkt macht den durchtrainierten Brüdern so schnell keiner etwas vor, obwohl der Kader ohnehin kräftemäßig auf Zack ist. Benedict lobt: „Basti ist wie ein großer Bruder für mich, so wie man ihn sich vorstellt. Er hat einen guten Charakter und stellt sich in den Dienst der Mannschaft.“ Das Kompliment wird zurückgegeben: „Benes Ehrgeiz ist riesig, er ist der Mann für Standardsituationen.“

Und wie könnte sich das Zusammenspiel der beiden auf dem Spielfeld darbieten? Als Angreifer ist Sebastian darauf angewiesen, dass er geschickt angespielt wird. „Ich kenne seine Laufwege und würde versuchen, ihm schon im Spiel gegen Reinfeld Topvorlagen zu geben“, so Benedict.

Treffsicherheit demonstrierte der ältere der Klimmek-Bruder im Kreispokal-Achtelfinalmatch bei der SG Oering-Seth (8:3). Sebastian erzielte gegen den Kreisligisten in einem insgesamt einseitigen Treffen vier Tore für den SVT. Der bekommt es nun im Viertelfinale am Dienstag, 20. August, auswärts mit dem Verbandsligisten SV Schackendorf zu tun.