Kanuten des Bimöhler SV holen sich WM-Medaillen

Bimöhlen.. Für Tobias Waitz vom Bimöhler SV war die Spannung kaum auszuhalten. Zusammen mit seine beiden Nationalmannschaftskameraden Simon Puttkammer und Till Fengler vom Kajakclub Düsseldorf hatte der 18-Jährige bei der Junioren-Weltmeisterschaft der Wildwasserrennsportler in Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) bereits den gemeinsamen Lauf im Classicwettbewerb der Kajakfahrer auf dem Fluss Vrbas beendet und zwischenzeitlich sogar die Bestzeit aufgestellt.

Nur Frankreich ist schneller als Deutschland

Dann war das französische Trio schneller, Deutschland lag aber immer noch auf Platz zwei. Nun fehlten nur noch Slowenien und Tschechien. Als dann tatsächlich die als Vorletzte startenden Slowenen hinter den deutschen Kanuten blieben, war der Jubel groß.

„Wir wussten, wenn nur eines von beiden Teams schneller als wir ist, haben wir eine Medaille. Das war der schönste Moment bei der WM für mich“, sagte Tobias Waitz und grinste über beide Ohren, „damit hat sich ein Traum erfüllt.“ Zuletzt hatte der junge Paddler bis zu 14-mal pro Woche trainiert, um sich optimal auf seine erste Weltmeisterschaft vorzubereiten.

Doppel-Kandier-Duo sorgt für Sensation

Stolz war auch Tobias’ Vater Torsten Waitz, der sogar noch einen weiteren Grund zur Freude hatte. Mit Tochter Janina (16) war ein weiteres Familienmitglied in Banja Luka dabei. Zusammen mit ihrer Vereinskameradin Lina Andrees (15) startete sie im Doppel-Kanadier (C 2) und holte sich ebenfalls Bronze. Die beiden Teenager mussten im 500 Meter langen Sprintrennen bei den älteren U-23-Fahrerinnen antreten, da bei den Juniorinnen zu wenig Boote gemeldet hatten. Dass am Ende sogar Edelmetall heraussprang, war eine kleine Sensation.

„Damit hätten wir niemals gerechnet. Schon gar nicht nach dem Vorlauf, wo wir uns sogar einmal gedreht haben. Das war gar nichts. Glücklicherweise mussten wir nur irgendwie ins Ziel kommen – was nicht alle geschafft haben“, sagte Janina Waitz, die mit ihrer Partnerin auch Vierte im Sprintwettbewerb wurde. Tobias Waitz erreichte als bester deutscher Paddler zudem Platz neun im Kajak-Sprint.

Riesenerfolg für den Dorfverein

Für die drei BSV-Starter war schon die Teilnahme an der WM eine Riesensache und gleichzeitig der größte Erfolg überhaupt in der Vereinsgeschichte. Dass so ein kleiner Dorfverein in der Lage ist, gleich so viele hervorragende Wassersportler hervorzubringen, ist bemerkenswert. „Wir haben aber auch tolle Bedingungen, denn die Osterau fließt ja direkt vor unserer Haustür entlang“, sagte Torsten Waitz.

Für die drei WM-Helden, die am frühen Morgen um 4.30 Uhr in Bimöhlen ankamen und dort mit einem geschmückten Kanu und Luftballons empfangen wurden, ist jetzt erst erst einmal Erholung angesagt. Tobias Waitz hat sich schon wieder verabschiedet, um sich beim Heavy-Metal-Festival in Wacken zu amüsieren. Janina Waitz und Lina Andrees genießen die restlichen Ferienwochen. „Dann schauen wir mal, was für Ziele wir uns im kommenden Jahr stecken“, so Torsten Waitz.