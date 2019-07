Eine Spezialität des Deutsch-Ghanaers, der im April vom Karlsruher SC zu Eintracht Norderstedt wechselte: Er zieht von links in die Mitte und schließt mit dem rechten Fuß wuchtig ab.

Fussball-Regionalliga Eintracht-Angreifer Nathaniel Amamoo will Profi werden

Norderstedt.. Nach dem 5:2-Erfolg im Auftaktspiel der Fußball-Regionalliga Nord gegen Altona 93 demons­trierte Eintracht Norderstedts Trainer Jens Martens in seiner Spielanalyse, wie eng Freude und Leid im Fußball beieinander liegen. „Wer verstehen will, welche Klasse Nathaniel Amamoo besitzt, muss sich nur seinen Treffer zum 3:2 anschauen“, schwärmte er. Der Deutsch-Ghanaer hatte den Ball in der 48. Minute nach einem Pass von Nick Brisevac mit rechts angenommen, sich körperlich robust gegen einen Altonaer durchgesetzt und mit links überlegt ins kurze Eck abgeschlossen, nachdem er Altonas Keeper Tobias Grubba ausgeguckt hatte.