SVHU schafft Achtungserfolg gegen den VfL Oldenburg

Henstedt-Ulzburg.. Dieses Spiel macht Lust auf mehr! Im Vorbereitungs-Test gegen den VfL Oldenburg mussten sich die Drittliga-Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg zwar mit 25:29 (12:15) geschlagen geben, sie boten dem Bundesligisten in eigener Halle aber lange Zeit Paroli und begeisterten mit einer engagierten Leistung.

150 Zuschauer im Schulzentrum Maurepasstraße

Trotz hochsommerlicher Temperaturen fanden etwa 150 Zuschauer den Weg in die Sporthalle des Schulzentrums an der Maurepasstraße und wurden für ihr Kommen belohnt. Gegen den DHB-Pokalsieger von 2018, der mit zwei Nationalspielerinnen (Jenny Behrend/ Deutschland und Kristina Logvin/Österreich) antrat, präsentierte sich der SVHU in einer guten Frühform.

Tara Schumacher (SVHU) kann sowohl am Kreis als auch im Rückraum eingesetzt werden.

Foto: Thomas Maibom

„Meine Mannschaft ist mit Spaß und Leidenschaft in diese Partie gegangen. Sie hat genau das umgesetzt, was ich sehen wollte. Der knappe Spielstand hat natürlich dazu beigetragen, dass wir eine ansprechende Partie gesehen haben“, sagte Trainer Christian Gosch. Der 45-Jährige musste lediglich auf Janne Harbeck (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Meike Schult (Bandscheibe) und Kristin Rakowski (Mittelohrentzündung) verzichten.

Keine Spur von Zwei-Klassen-Unterschied

Tatsächlich war von einem Zwei-Klassen-Unterschied zwischen beiden Teams nicht viel zu erkennen. Mutig suchten die Frogs-Ladies um Jule Meisner (9 Tore), Annika Jordt (5) und Tara Schumacher (4) ihre Chance im Angriff und spielten sich einige sehenswerte Treffer heraus. Auch defensiv wussten die Henstedt-Ulzburgerinnen trotz des frühen Zeitpunktes der Saisonvorbereitung zu überzeugen. So gelangen Neu-Keeperin Victoria Nigbur im zweiten Durchgang einige starke Paraden.

Für ihr Pendant auf Seiten des VfL Oldenburg, Nele Reese, war das Match die Rückkehr an die frühere Wirkungsstätte. Bis zum Ende der vergangenen Serie stand die Junioren-Nationalspielerin noch zwischen den Pfosten des SVHU. Dann zog es es die 1,86 Meter große Keeperin in die Bundesliga.

Abschiedsspiel für Nele Reese

„Es war für mich der Hammer, wieder nach Henstedt-Ulzburg zurückzu kommen. Ich war total aufgeregt und bin sehr herzlich begrüßt worden. In Oldenburg ist noch vieles neu und anders für mich, aber das Team hat mich sehr gut aufgenommen. Ich freue mich dort auf die Herausforderung“, sagte sie.

Reeses Abschiedsspiel war für die Neuzugänge des SV Henstedt-Ulzburg zugleich die Premiere vor eigenem Publikum. Im Gegensatz zu Victoria Nigbur, die vom SC Alstertal-Langenhorn gekommen ist, blieben gute Szenen von Rechtsaußen Carina Büchel (ehemals TuS Esingen) diesmal noch rar.

„Die beiden sind bereits super inte­griert und fester Bestandteil des Teams“, sagte der gelernte Pädagoge Christian Gosch, „das Problem in unserer Truppe ist eher, dass die Mädels zu lieb sind. Manchmal fehlt mir eine Drecksau im Kader.“

Allzweckwaffe Tara Schumacher

Dieser rustikale Job ist wie gemacht für Tara Schumacher. Die 19-Jährige ist für den SVHU eine echte Allzweckwaffe, kann sowohl am Kreis als auch im Rückraum eingesetzt werden und überzeugte gegen den VfL Oldenburg in Angriff und Abwehr mit ihrem kompromisslosen Einsatz. Gosch: „Tara ist eine Maschine, ich brauche sie in dieser Saison auf jeden Fall im Kader. Durch ihre Ausbildung beim Zoll wird sie uns zwar bis Weihnachten fehlen, wir arbeiten aber an einer guten Lösung.“

Einziger Wermutstropfen für die Verantwortlichen des SV Henstedt-Ulzburg war das mangelnde Interesse am groß angekündigten Handball-Aktionstag, der vor der Partie ausgerichtet wurde.

Handball-Aktionstag floppt

„Das Spiel gegen Oldenburg ist erst durch den Wechsel von Nele Reese zustande gekommen. Durch den Vorbereitungsplan des VfL waren wir auf einen Termin während der Sommerferien festgelegt“, sagte Handball-Chef Wulf Winterhoff. „Wir haben trotzdem versucht, neue Kids mit unseren Angeboten wie Beachhandball oder Frognite für unseren Sport zu begeistern, sind wegen des tollen Wetters damit aber klassisch auf die Nase gefallen.“

Die nächsten Gelegenheiten für Handball-Fans, den SVHU in der Saisonvorbereitung zu beobachten, bieten sich am 3. und 10. August in Todesfelde.

Tore des SV Henstedt-Ulzburg: Jule Meisner (9/5 Siebenmeter), Annika Jordt (5), Tara Schumacher (4/1), Lina Röttger (3/1), Jana Grützner (2), Emilie Wolf, Nelly Thümer (je 1)