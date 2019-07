Aufsteiger Hamburger SV III verliert sein Auftaktmatch

Norderstedt.. Die dritte Fußballmannschaft des HSV, Aufsteiger in die Oberliga Hamburg, hat ihr Saison-Auftaktspiel beim Meisterschaftskandidaten HSV Barmbek-Uhlenhorst verdient mit 1:2 (0:0) verloren.

Schlampiges Passspiel bei Kontern

In einer spielerisch schwachen ersten Hälfte verschenkten die defensiv sicheren Gäste etliche gute Kontersituationen durch schlampiges Passspiel und zu viele Egoismen im Angriff. Deshalb sprang nur eine gute Torchance für die Norderstedter heraus: Dominik Jordan zirkelte einen Freistoß von links auf Marko Augustinovic, der per Hinterkopf über den Kasten abschloss (30.).

BU enttäuscht zunächst vor 423 Zuschauen

BU blieb vor 423 Zuschauern zunächst fast alles schuldig. Die besten Szenen der Hausherren: Louis Mandel wurde aus kurzer Distanz von Jerry Sampaney geblockt (39.), HSV-Keeper Timo Dehmelt parierte einen Versuch von Chris Pfeifer nach einer Ecke von Mandel (43.). Eine Minute später hatte Barmbek-Uhlenhorsts Torwart Johannes Höcker (früher Eintracht Norderstedt) Glück, dass er für ein Foul an HSV-Stürmer Max Scholz außerhalb des Strafraums nur die Gelbe Karte sah.

Nach dem Seitenwechsel zog BU an, der HSV III ließ nach. Abdel Hathat bediente nach einem Solo Louis Mandel, dessen Querpass Tim Jeske zum 1:0 ins leere Tor schoss (51.). Elf Minuten später steckte Elias Saad durch auf Jeske, der sich bei Mandel für die Vorlage zum 1:0 mit der Vorarbeit zum 2:0 revanchierte.

Dominik Jordan trifft per Freistoß

Der HSV III fing sich aber wieder und konterte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze durch Jordan, den Höcker parierte (64.). In der 86. Minute gewann dann Jordan das Duell gegen Höcker, indem er einen Freistoß aus 20 Metern ins Tor schlenzte (86.).

In der hektischen Schlussphase bewahrte Timo Dehmelt sein Team mehrfach vor dem dritten Gegentor, eine Ausgleichschance hatte der HSV III aber nicht mehr. „Ein Punkt für uns wäre dem Spielverlauf nach auch okay gewesen. Wir waren in der ersten Halbzeit vielleicht nicht geil genug auf den Führungstreffer. Nach unserem Anschlusstreffer hat man gesehen, dass der Gegner nervös geworden ist“, sagte HSV-Trainer Marcus Rabenhorst.