Jonah Petersen trifft doppelt für TuRa Harksheide

Norderstedt.. Die Fußballer von TuRa Harksheide sind mit einem verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg in die neue Spielzeit der Landesliga Hammonia gestartet. In der Partie gegen Aufsteiger Blau-Weiß 96 Schenefeld mussten die 50 Zuschauer allerdings lange um die drei Punkte für ihre Lieblinge bangen.

Zähes Ringen in der ersten Halbzeit

Nach der ersten Halbzeit hatte es noch nicht danach ausgesehen, als würde in dieser Partie überhaupt ein Treffer fallen. „Das war ein recht zähes Ringen. Vor den Toren ist da wirklich nicht viel passiert“, fasste TuRas Fußball-Abteilungsleiter Bernd Meier die Geschehnisse auf dem Feld zusammen.

Nach dem Wechsel verlief die Begegnung dann etwas lebhafter und vor allem für die Fans unterhaltsamer. Zunächst klärte TuRa Harksheide einen vielversprechenden Angriff der Gäste gerade noch rechtzeitig vor einem einschussbereiten Schenefelder Spieler (55.). Kurz danach brandete auf der Gegenseite Jubel auf. Doch der Treffer von Jan-Philip Hartmann fand keine Anerkennung wegen einer vermeintlichen Abseitsposition.

Trainer Jörg Schwarzer wechselt den Sieg ein

Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff durften die Harksheider Spieler ihre Arme dann aber doch triumphierend in die Höhe recken. Der zum zweiten Durchgang eingewechselte Leon Schulz bediente den ebenfalls nach 45 Minuten aufs Feld gebrachten Jonah Petersen, der aus halblinker Position mit dem linken Fuß unhaltbar ins lange rechte Eck zum 1:0 abschloss.

Beide Treffer fallen nach dem gleichen Muster

Fast identisch die Entwicklung zum entscheidenden 2:0: Raffael Kamalow tankte sich auf der linken Seite durch, spielte den Ball präzise auf den einlaufenden Petersen – und der tat, was er kurz zuvor schon einmal getan hatte: von halblinks mit dem linken Fuß ins lange rechte Eck abschließen (90.+1). Damit war der Auftaktsieg für TuRa Harksheide endgültig perfekt.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte Bernd Meier. „Drei Punkte waren unser Ziel, und das haben wir erreicht. Bei den hohen Temperaturen und mit der langen Vorbereitung in den Knochen war das eine schwierige Aufgabe, die wir gut gelöst haben. Eventuelle spielerische Mängel sind uns in diesem Fall daher nicht so wichtig.“