Eintracht Norderstedt startet mit 5:2-Heimerfolg

Norderstedt.. Die Fußballer von Eintracht Norderstedt haben zumindest ergebnistechnisch einen Traumstart in die Regionalliga-Serie 2019/2020 hingelegt. Das Team von Trainer Jens Martens setzte sich im heimischen Edmund-Plambeck-Stadion vor der Rekordkulisse von 1495 Zuschauern mit 5:2 (2:2) gegen Aufsteiger Altona 93 durch.

Nick Brisevac trifft gegen seinen Ex-Club

Für einen Norderstedter Akteur war das Derby ein ganz besonderes Match. „Ich habe dieser Partie lange entgegengefiebert“, sagte Nick Brisevac. Kein Wunder: Zum einen stand der 26 Jahre alte Mittelfeldmann, der in der vergangenen Serie erst vom Pfeifferschen Drüsenfieber und anschließend von einer Schambeinentzündung außer Gefecht gesetzt wurde, erstmals seit November 2018 wieder in der Startformation der Eintracht.

Am Mittwoch geht’s zum Lüneburger SK

Zum anderen kickte er von 2015 bis 2018 für Altona, war zwei Spielzeiten lang sogar Mannschaftskapitän beim Hamburger Traditionsclub. Entsprechend motiviert ging Brisevac während der 90 Minute zu Werke. Er absolvierte ein immenses Laufpensum und setzte zudem seine Teamkollegen mit klugen Pässen immer wieder in Szene.

„Zwei Tore vorbereitet, einen Elfmeter verwandelt – mit dieser persönlichen Bilanz bin ich zufrieden“, sagte er. Emotionaler Höhepunkt war für ihn der an Rico Bork verursachte Strafstoß in der 62. Minute, den er unter den Buh-Rufen und Pfiffen der aufgebrachten Altona-Fans mit ein wenig Glück zum 5:2 im Netz unterbrachte.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir anders als vor einem Jahr mit einem Sieg gestartet sind“, so Brisevac, „wir haben nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand bewiesen, dass wir eine verschworene Truppe sind. Ich hoffe, dass das so weitergeht.“ Am besten schon an diesem Mittwoch. Dann nämlich müssen die Norderstedter um 19 Uhr im Jahn-Stadion in Neetze beim Lüneburger SK Hansa antreten. Und sich vor allem in der Defensive deutlich steigern.

Es gibt noch erhebliche Abstimmungsprobleme

Nicht nur Trainer Jens Martens, für den der Erfolg mit drei Toren Differenz der verdiente Lohn für die harte Arbeit in der Vorbereitung war, rieb sich einige Male verwundert die Augen, wie schlampig und unkonzentriert seine Abwehrspieler agierten – vor allem in der ersten Halbzeit. „Das ist einerseits der Saisonstart, den wir unbedingt wollten“, sagte er, „andererseits gab es in unserer Hintermannschaft Phasen völliger Konfusion. So chaotisch habe ich die Jungs noch nicht erlebt.“

Innenverteidiger Hamajak Bojadgian, der die Eintracht in der 3. Minute mit einem haltbar erscheinenden Flachschuss aus 20 Metern in Führung gebracht hatte, versuchte gar nicht erst, die offensichtlichen Abstimmungsprobleme zwischen Verteidigern und Mittelfeldleuten schönzureden. „Das war

90 Minuten lang keine Glanzleistung der gesamten Defensive“, sagte er selbstkritisch, um mit Blick auf das Match gegen den LSK sofort einen Verbesserungsvorschlag zu machen. „Wir müssen als Team enger zusammenrücken, kompakter stehen. Die vier Abwehrspieler können es nicht alleine richten.“

Nathaniel Amamoo fehlt wegen einer Fußverletzung

In Lüneburg nicht mit dabei sein wird Nathaniel Amamoo. Der 21 Jahre alte Angreifer, der sich mit guten Leistungen in der Saisonvorbereitung in die Startelf gespielt hatte und kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Max Rosenthal (VfL Bad Schwartau) für das aus Norderstedter Sicht wichtige 3:2 sorgte, konnte mit dem linken Fuß nicht mehr auftreten und musste in der 66. Minute verletzt vom Platz geführt werden.

„Wie schwer die Blessur ist, wissen wir noch nicht“, sagte Jens Martens, „deshalb wird so schnell wie möglich eine Magnetresonanztomographie gemacht.“ Besonders optimistisch ist der Coach nicht: „Es hat im Gelenk geknackt, das ist kein gutes Zeichen. Ich gehe davon aus, dass er uns mindestens in den nächsten beiden Spielen nicht zur Verfügung steht.“

Eintracht Norderstedt – Altona 93 5:2 (2:2). Tore: 1:0 Hamajak Bojadgian (3.), 1:1 Marcel Lück (15.), 1:2 William Wachowski (18.), 2:2 Nils Brüning (31.), 3:2 Nathaniel Amamoo (49.), 4:2 Jordan Brown (53.), 5:2 Nick Brisevac (62./Foulelfmeter). – Zuschauer: 1495. – Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Brown, Bojadgian, Grau, Bork – Koch (75. Nyarko) – Amamoo (66. Kobert), Brisevac, von Knebel (80. Kummerfeld), Brüning – Lüneburg.