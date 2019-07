In jeder Phase ist höchste Konzentration gefragt

Tensfeld/Nützen.. Die besten deutschen Motocrossfahrer hat es auch in diesem Jahr auf die Motorsportanlage in Tensfeld gezogen. Der dortige MCE Tensfeld war zum 15. Mal Gastgeber des ADAC MX Masters. Das Programm des hochkarätig besetzten Ereignisses mit 200 Aktiven aus ganz Deutschlands beinhaltete zudem Wertungsläufe im Rahmen des MX Youngster- und des MX Junior-Cups.

Auf dem hervorragend präparierten, 1530 Meter langen Rundkurs an der Tarbeker Landstraße lieferten sich die Motorsportartisten vor 9000 Zuschauern bei idealen Bedingungen packende Duelle und wilde Verfolgungsjagden. Holger Zankel, Vorsitzender des Motorsport- und Enduro-Clubs Tensfeld, war froh, dass es keine schwereren Stürze und gravierende Blessuren gab.

Thorsten Schulz, Sportsekretär des ADAC, zeigte sich erstaunt über die Resonanz an den beiden Veranstaltungstagen. „Es ist nicht nur eine kleine Gruppe von Besuchern, die Motocross-Action attraktiv findet“, sagte er.

9000 Zuschauer verfolgen die Rennen

Jan Allers (20) liebt seinen Sport schon seit Jahren. Der Nachwuchsfahrer weiß genau, wie hart es beim Masters auf der Piste zur Sache geht. Allers hatte in seiner Karriere schon mehrfach Pech: Schon mit 13 erlitt er beim Motocross einen Kreuzbandriss und musste mehrfach am rechten Knie operiert werden, zuletzt im Februar. Mittlerweile vertritt er fast ausschließlich in Enduro-Rennen die Vereinsfarben des MCE.

70 Streckenposten sorgen für Ordnung

Diesmal stellte sich der Elektro-Techniker nun als einer von rund 70 Streckenposten zur Verfügung. „Ich habe in diesem Jahr schon genügend Rennen bestritten“, sagte der Sohn des stellvertretenden Clubvorsitzenden Michael Allers; dieser fuhr früher selbst Motocrossrennen.

Doch worin liegt denn nun die Faszination des Tensfelder Meetings? Jan Allers gibt einen kleinen Überblick von dem, worauf es beim Motocross ankommt und worauf die Fahrer explizit achten müssen. Der Tensfelder Kurs mit seinem schwerem Sand und wellenförmigem Untergrund liegt nicht jedem. Bei aller Verwegenheit: Vorsicht ist geboten.

Am Start herrscht viel Hektik

Phase eins: „Am Start herrscht meist viel Hektik. Kein Wunder, es drängeln sich 40 Fahrer nebeneinander und Ellenbogen an Ellenbogen. Jeder will in Front ziehen. Nach 15 Sekunden senkt sich ein Blechgatter, und die wilde Hatz kann beginnen. Nur wer gleich vorne mit dabei ist und Tempo macht, kann nach 25 Minuten und zwei Zusatzrunden am Ende vorn sein.“

Phase zwei: „Auf der Strecke muss man auf seiner Maschine zügig den richtigen Rhythmus finden und darf vor allem nicht verkrampfen. Der Rennverlauf ist oft unterschiedlich: Mal läuft alles reibungslos, dann mal unruhig, und man bekommt harte Arme. Am besten ist, man zieht überwiegend allein und unbedrängt seine Runden, um Kraft zu sparen.“

Phase drei: „Allein und unbedrängt heißt, dass man Staub und Dreck des Vordermanns nicht ins Gesicht bekommt. Wenn man gewinnen will, muss man entweder einen Start-Ziel-Sieg anstreben oder aber mitunter riskante Überholmanöver wagen. Auch wenn die Kraft schwindet, darf man nie die Konzentration verlieren. Sonst erlebt man kurz vor Ende des Rennens eine herbe Enttäuschung.“

Belgischer Profi ist eine Klasse für sich

Wie es richtig gemacht wird, demonstrierte Kevin Strijbos. Der Belgier sicherte sich beide Läufe des MX Masters sicher und streckte die Faust in die Höhe, als er die Ziellinie überquerte. Strijbos startete als Gastfahrer, weil er als Profi bei Weltmeisterschaftsrennen mitfährt und nicht in der Masters-Wertung auftaucht.

Die Führung im Gesamtklassement hat nach zwei zweiten Plätzen in Tensfeld Strijbos’ Landsmann Jens Getteman übernommen. Dagegen erlebte der Vorjahressieger und bis dato Führende in der Gesamtwertung, der Este Tanel Leok, nach zweimaligem Ausfall (Benzinprobleme und Sturz) zwei rabenschwarze Tage. In der Gesamtwertung fiel Leok auf den dritten Rang hinter Dennis Ullrich (Kämpfelbach) zurück.

Jens Jeremy Sydow dominiert Youngster-Cup

Im Youngster-Cup durfte Jens Jeremy Sydow seinen dritten Tagessieg in Folge feiern. „Die jüngsten Rennen sind wirklich großartig für mich gelaufen“, jubelte der Chemnitzer. Er liegt im Klassement relativ klar vorn. Im MX Junior-Cup hieß der Sieger Simon Längenfelder aus Regnitzlosau (Oberfranken), der damit Spitzenreiter in seiner Klasse bleibt.

Die besten Szenen vom ADAC Masters werden auch 2019 weltweit im TV und Internet zu sehen. Der Sender Motorvision TV zeigt die Highlights der sieben Masters-Rennwochenenden in mehr als 100 Ländern. Bei Sport 1+ sind die Höhepunkte vom MX Masters am 27. Juli um 9 Uhr zu sehen.