Kanu-Trio des Bimöhler SV startet bei der WM

Bimöhlen.. Die Erfolgsstory geht weiter: Nachdem im vergangenen Jahr erstmals in der Geschichte des Bimöhler Sportvereins Wildwasserkanuten den Sprung in das Nationalteam schafften und an den Europameisterschaften in Skopje (Mazedonien) teilnahmen, werden mit Janina (16) und Tobias Waitz (18) sowie Lina Andrees (15) drei BSV-Talente bei der am Donnerstag beginnenden Junioren- und U-23-WM in Banja Luka in Bosnien-Herzegowina starten.

Gepaddelt wird auf dem Fluss Vrbas

Tobias Waitz sitzt dann im Einerkajak der Junioren, seine Schwester tritt zusammen mit Lina Andrees im Zweier-Canadier an. Das Juniorinnen-Duo hat sich über die Deutschen Meisterschaften, die in Oberösterreich ausgetragen wurden, für die WM qualifiziert. Waitz und Andrees wurden Zweite in der Damen-Konkurrenz und empfahlen sich damit eindrucksvoll für die Welttitelkämpfe.

Tobias Waitz, der bei der EM 2018 noch im Canadier kniete und mittlerweile im Kajak zu den besten Deutschen in seiner Altersklasse zählt, schaffte den Sprung ins deutsche Team durch seine Vielseitigkeit. Im Sprint und im längeren Classicwettbewerb belegt der Bimöhler jeweils Platz vier der nationalen Rangliste und wurde aus diesem Grund von Bundestrainer Gregor Simon nominiert.

Trainer Torsten Waitz ist stolz auf seine Schützlinge

„Es ist wirklich unglaublich, dass die drei dabei sind. Für unseren Verein ist das schon eine tolle Sache“, sagt Torsten Waitz, der die 1975 gegründete Kanu- und Wildwassersparte des BSV leitet und als verantwortlicher Trainer einen großen Anteil am Erfolg seiner Schützlinge hat.

Dass die drei BSV-Youngster in ihrer Sportart so erfolgreich sind, liegt auch daran, dass sie das Paddeln quasi von frühester Jugend an gelernt haben und die Einstiegsstelle an der Osterau direkt am Grundstücksrand der Familie Waitz in Bimöhlen liegt.

Die Vorbereitung verlief nicht optimal

Wie schon 2018 ist der Wasserstand des kleinen Flusses auch in diesem Jahr wieder extrem niedrig. Deswegen waren erneut Flexibilität und großer Einsatz erforderlich. „Bewegen können wir uns schon auf dem Wasser. Aber Training ist nicht möglich. Wir mussten in der Vorbereitung regelmäßig auf andere Gewässer ausweichen und waren unter anderem auf der Stör und auf dem Einfelder See unterwegs.“

Lina Andrees und Janina Waitz holten sich den letzten Schliff beim gemeinsamen Urlaub auf Fehmarn, wo sie in der Ostsee trainierten. Tobias Waitz, der nach bestandenem Abitur zur Bundespolizei möchte, war fast täglich auf dem Wasser und paddelte teilweise sogar zweimal am Tag.

„Mein persönliches Ziel war, die Qualifikation für Banja Luka zu schaffen. Was jetzt kommt, ist Zugabe. Ich habe richtig Bock auf die Wettkämpfe“, sagt der 18-Jährige, der direkt nach der Junioren-WM zum Rockfestival nach Wacken fährt – vielleicht ja sogar mit einer Medaille im Gepäck, denn die ist im Teamwettkampf immer möglich.

Wettkämpfe beginnen am Donnerstag

Das BSV-Trio hat sich schon am vergangenen Sonnabend von Bonn aus zusammen mit den restlichen Mitgliedern der Nationalmannschaft und dem Betreuerstab auf den Weg nach Bosnien gemacht, um sich auf die dortigen Verhältnisse einzustimmen. In Banja Luka wurden in den vergangenen Jahren regelmäßig Europa- und Weltmeisterschaften der Wildwasserkanuten ausgetragen, sodass die Strecke dem einen oder anderen älteren Starter bekannt sein dürfte. Trotzdem will die Mannschaft die Zeit bis zum ersten Wettkampftag am Donnerstag, 25. Juli, nutzen, um sich zu akklimatisieren. Einige Passagen haben viel „Schiebewasser“. Das bedeutet, dass die Wellen nicht nur aus einer Richtung kommen.

„Das Ziel, ist nach den Einzelrennen auch in die Mannschaft zu kommen. Da stehen die Chancen, den Sprung auf das Siegertreppchen zu schaffen, eigentlich immer ganz gut“, sagt Torsten Waitz. Er reist zusammen mit seiner Frau Andrea als Tourist nach Bosnien, um sich dort die Wettbewerbe anzuschauen und seinen drei Kanuten an Land die Daumen zu drücken.

Los geht’s mit den Vorläufen im Sprint, die Finals finden Freitag statt. Danach folgen die Classicwettbewerbe und die Mannschaftsentscheidungen.

www.kanu-wildwasser.de