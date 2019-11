Alina Witt bleibt die Beste im Land

Henstedt-Ulzburg. Alina Witt erlebt derzeit bewegende und stimmungsvolle Momente. In den vergangenen Monaten häufig von Verletzungen und Krankheit betroffen, genießt die Top-Torjägerin des Regionalliga-Tabellenführers SV Henstedt-Ulzburg jetzt Glücksgefühle: Sie wurde zum dritten Mal in Folge zur Fußballerin des Jahres in Schleswig-Holstein gewählt. Im Regionalliga-Treffen gegen die TSG Burg Gretesch gesellte sich anschließend ein weiteres Erfolgserlebnis dazu, denn die 23 Jahre alte Stürmerin erzielte in der 84. Minute den wichtigen Ausgleich für ihr Team – es war ihr 14. Saisontreffer.

„Es ist auch in diesem Jahr eine besondere Ehre für mich“, sagt die 23 Jahre alte Bramfelderin, nachdem sie in Büdelsdorf in Anwesenheit von 50 geladenen Gästen aus Sport, Politik und Wirtschaft die Auszeichnung durch den Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verband entgegengenommen hatte. Wie immer waren ein stattliches Preisgeld und ein hochwertiger Glaspokal der Lohn – wie schon 2018 und 2017. In den beiden Jahren davor war Alina Witt einmal Zweite (2016) und einmal Dritte (2015). „In meinem Zimmer füllt sich die Vitrine“, sagt Alina Witt.

Die beiden besten Spielerinnen in Schleswig-Holstein kommen vom SVHU: Alina Witt (rechts) und Vera Homp, die beim Voting Platz zwei erreichte.

Foto: Thorsten Witt

Freudestrahlend erschien auch ihre Henstedt-Ulzburger Teamkameradin Vera Homp bei der Siegerehrung – sie belegte den zweiten Platz. „Wir sind im Rahmen der Sportlerwahl zwar in gewisser Weise Rivalinnen, gehen damit aber auf persönliche Art miteinander um und freuen uns gemeinsam“, so die Fußballerin des Jahres. „Uns geht es ja auch um den Erfolg des gesamten Kaders. Wenn wir treffen, sollen alle Mitspielerinnen davon profitieren.“ Nur eines bedauerte Alina Witt nach Beendigung der Zeremonie im Druckzentrum des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages in Büdelsdorf: Sie hätte gern ein bisschen mit David Kinsombi, Fußballer des Jahres im nördlichsten Bundesland 2018, geplaudert.

Der Mannschaftskapitän des Zweitliga-Fünften Holstein Kiel ist zurzeit wegen eines Beinbruchs außer Gefecht. Für den Fall eines HSV-Aufstiegs wird der offensivstarke Mann kongolesischer Abstammung konkret als Verstärkung gehandelt.

Die Wahl der besten weiblichen Kickerinnen erfolgt übrigens nach folgenden Kriterien: Es gibt Vorschlagslisten, die unter anderem von SHFV-Pressewart Karsten Tolle und dem freien Sportjournalisten Sven Maly („Nordsport“) beurteilt werden. Aus einem Pool von anfangs rund 20 Spielerinnen nehmen Zeitungsredakteure, Trainer und Online-User letztlich am Ende mit einem Stimmrecht zu gleichen Teilen die Bewertung vor. Auffallend war in den vergangenen Jahren, dass meist treffsichere Angriffsspielerinnen wie Alina Witt in der Gunst der Experten weit vorn liegen.

Im Heimspiel gegen Burg Gretesch trifft Witt zum 1:1

Dass diese bei ihrer Wahl nicht daneben lagen, zeigte sich in der Begegnung des Regionalliga-Spitzenreiters SVHU gegen Burg Gretesch. Nachdem die Gäste in der 80. Minute durch Lisa Drews mit 1:0 in Führung gegangen waren, drohte der Crew von Coach Mac Agyei-Mensah sogar eine Niederlage, wie es sie schon beim Hinspiel in Osnabrück (1:2) gegeben hatte. Aber es gab ja schließlich noch Alina Witt. Als ihre Mitspielerinnen zunehmend einen geknickten Eindruck machten, schlug die Angreiferin mit einem geschickt angesetzten Schuss doch noch zu. „Gut, dass es so spät geklappt hat, ein befreiendes Gefühl“, sagt die Stürmerin, die im Mai ihre Ausbildung als Gestalterin für visuelles Marketing bei der Norderstedter Firma Nonfood abschließt. Trainer Agyei-Mensah: „Alina hat’s mal wieder gerichtet, hoffentlich bleibt das so.“

Am Sonntag muss nämlich wieder eine Steigerung her, damit der Vier-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Werder Bremen II (1:2 beim Walddörfer SV) gewahrt oder ausgebaut wird. Der SVHU ist um 12 Uhr in Bremen zu Gast beim Tabellenneunten TuS Schwachhausen. Jennifer Michel wird fehlen, weil sie gegen Burg Gretesch die fünfte Gelbe Karte sah.