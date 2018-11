Meisterschaftsambitionen Herren 30 des TC an der Schirnau träumen vom Aufstieg

Leistungsträger Michael Böckmann ist nach einem kurzen Gastspiel beim THC Ahrensburg zum TC an der Schirnau zurückgekehrt.

Am Sonnabend kommt Verfolger TC Molfsee zum richtungsweisenden Nordliga-Spitzenspiel in die Halle an der Schirnauallee.