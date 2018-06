Die BMX-verrückten Drillinge aus Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Was aus den 100 Euro geworden ist, die jedes ihrer Kinder zur Geburt geschenkt bekam, weiß Katja Schulz noch ganz genau. „Das Geld wurde nicht ausgegeben. Es liegt immer noch auf dem Sparbuch.“ Der Grund für den Obolus, den Henstedt-Ulzburgs damaliger Verwaltungschef Volker Dornquast der jungen Mutter und ihrem Nachwuchs überreichte, war die Tatsache, dass Jannik, Pia und Dana als Drillinge auf die Welt kamen. Jannik, erblickte am 9. Juni 2005 um 19.56 Uhr das Licht der Welt, zwei Minuten später folgten seine beiden Schwestern.

Dass das Trio später auch zusammen eingeschult wurde, versteht sich von selbst. Ungewöhnlich ist aber die Tatsache, dass die Drillinge in ein und dieselbe Klasse gesetzt wurden – das ist bis heute so geblieben. Auf die Nerven gehen sie sich trotz der gemeinsamen Unterrichtsstunden nicht. Im Gegenteil: Jannik, Pia und Dana halten zusammen wie Pech und Schwefel und haben sogar ein gemeinsames Hobby: das BMX-Fahren.

In dieser Sportart sind die Gescwister äußerst erfolgreich. Dana belegt nach zwei Läufen in der Bundesliga Platz zwei in der Altersklasse 13/14, Pia ist Vierte. Jannik Schulz (aktuell auf Rang acht) startete sogar schon bei der Weltmeisterschaft in Baku (Aserbaidschan) in der Kategorie Boys 13. Dort musste er sich allerdings der starken, Konkurrenz geschlagen geben und schied nach der Vorrunde aus.

Zur WM hätten eigentlich alle drei BMX-Cracks fahren können, doch das wäre für die Familie eine zu große finanzielle Herausforderung geworden. Schließlich ist der Sport ein teures Vergnügen. Die Fahrer tragen eine Schutzausrüstung, einen Helm, einen Brustpanzer, passende Schuhe und brauchen natürlich ein vernünftiges Rad. Anfänger müssen mit 400 Euro rechnen, Fortgeschrittene landen bei ihren Ausgaben locker im vierstelligen Bereich.

Ziel bei der DM in Weiterstadt: das Finale

Die Motivation der BMX-verrückten Schulz-Geschwister ist groß. Vor allem im Hinblick auf die Deutschen Meisterschaften, die am 7. und 8. Juli in Weiterstadt (Hessen) stattfinden. „Wir wollen ins Finale“, sagt Dana. Ihre Schwester und sie bekommen es in der Altersklasse 13/14 mit zehn Konkurrentinnen zu tun. Jannik Schulz hat da schon wesentlich mehr zu tun, in seiner Kategorie sind 51 Jungs gemeldet.

Bei den Wettkämpfen ist ein guter Start sehr wichtig. Dieser erfolgt von einer Rampe, die bis zu acht Meter hoch sein kann. Anschließend geht’s mit bis zu 45 Stundenkilometern in einen Rundkurs, auf dem sich Steigungen und Abfahrten ständig abwechseln. Ziel ist, Schnellster im Parcours zu sein. Je höher Speed und der Schwierigkeitsgrad der Piste sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fahrer über die Hindernisse springen.

Spektakulär ist das Bicycle Motocross, das seit 2008 zum Programm der Olympischen Spiele gehört, allemal „Die Sportart ist total cool. Vor allem die Geschwindigkeit macht Spaß, wir fahren richtig schnell“, sagt Jannik Schulz, der vor vier Jahren eher zufällig auf sein rasantes Hobby stieß. „Ich habe ein Video im Internet gesehen und wollte das sofort ausprobieren.“

Seine Schwestern folgten ihm bald, und so sind die Drillinge nun wieder im Sport vereint – nicht zum ersten Mal. „Wir haben in Henstedt-Ulzburg auch schon Hockey und Fußball gespielt“, sagt Pia Schulz.

Momentan ist aber nur noch BMX wichtig, alles andere spielt eine Nebenrolle. Mutter Katja freut sich, dass sich ihre Kinder für eine gemeinsame Freizeitbeschäftigung entschieden haben. Denn auch so hat die Henstedterin jede Menge mit den Drillingen zu tun. Die Teenager und auch die Räder müssen dreimal pro Woche zum Training gefahren werden. Das findet auf der Anlage der RG Hamburg von 1893 statt.

Dazu kommen die Rennen an den Wochenenden, Meisterschaften und Auftritte in der Schüler-Bundesliga. Jannik Schulz: „2019 finden die Weltmeisterschaften in Belgien statt. Da wollen wir alle drei zusammen hin.“

Wer Lust hat, das BMX-Fahren auszuprobieren, kann sich direkt an die RG Hamburg wenden oder auf die Anlage im Neusurenland 66 kommen und ein Schnuppertraining vereinbaren.

