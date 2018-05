1579 wetterfeste Finisher trotzen Wind, Regen und Kälte

Der spätere Zehn-Kilometer-Sieger Lennart Sievers (Ahrensburg, Startnummer 113) will in diesem Jahr den Sprung in die Triathlon-Nationalmannschaft schaffen

Kaltenkirchen. Wenige Minuten vor dem Start zum 29. Kaltenkirchener Stadtlauf begann bei den Teilnehmern das große Zittern. Aber nicht etwa, weil die Läuferinnen und Läufer aufgeregt oder nervös waren – Kälte, Wind und Regen sorgten dafür, dass die leicht bekleideten Sportler kräftig bibberten.

"Ich laufe viel lieber bei hohen Temperaturen. Angesichts der schwierigen Bedingungen bin ich mit meiner Zeit sehr zufrieden", sagte Patrick Raabe (31), der erste Sieger des Tages. Der Triathlet des TSV Bargteheide hatte in den vergangenen Jahren schon oft an diversen Volksläufen in der Region, unter anderem auch in Norderstedt, teilgenommen und war meistens über die zehn Kilometer gestartet.

Patrick Raabe und Lara Brunner siegen über fünf Kilometer

Diesmal entschied sich der Physiotherapeut, der für das Triathlonteam Hagen startet, für die halb so lange Distanz und bewältigte diese in sehr guten 16:39 Minuten. Seine Begründung: "In drei Wochen beginnt die Wettkampfsaison in der 2. Bundesliga Nord. Da ich dann hauptsächlich auf der Sprintdistanz unterwegs bin, kam mir der kürzere Lauf sehr entgegen." Lara Brunner vom Hamburger SV war die schnellste Frau über fünf Kilometer; die 18-Jährige kam nach 18:28 Minuten ins Ziel.

Die beiden Sieger über zehn Kilometer kämpften ebenfalls mit Wind und Kälte, blieben aber weitestgehend vom Regen verschont. Triathlet Lennart Sievers (20) setzte sich von Beginn an an die Spitze des Starterfeldes und gewann das Rennen in 33:37 Minuten.

Stärkere Gegner hätte er gar nicht haben wollen. "Aber besseres Wetter wäre schön gewesen", sagte der Ahrensburger, der in dieser Saison den Sprung in die Triathlon-Nationalmannschaft schaffen möchte. In drei Wochen will er sich beim Europacup im polnischen Olsztyn empfehlen. "Am liebsten würde ich an den Olympiastützpunkt nach Saarbrücken gehen und dort dann Studium und Sport miteinander verbinden", so Sievers.

Lennart Sievers und Nicole Adler sind die Schnellsten über zehn Kilometer

Nicole Adler vom TSV Kronshagen/Kieler TB gewann die Frauenwertung. "Es hat Spaß gemacht, ich wäre aber gerne unter 40 Minuten geblieben. Das will ich in diesem Jahr unbedingt noch schaffen", sagte die 26 Jahre alte Bundesbeamtin, die ihr Ziel um 1:48 Minuten verfehlte.

Die Tatsache, dass der Kaltenkirchener Stadtlauf in diesem Jahr nicht als Landesmeisterschaft ausgeschrieben war, und wohl auch das schlechte Wetter führten dazu, dass sich wesentlich weniger Leistungssportler und Hobbyathleten als 2017 anmeldeten.

Waren es vor zwölf Monaten noch 2166 gewesen, wurden 2018 nur 1777 Läufer und Nordic Walker registriert. Und von diesen überlegten es sich einige beim morgendlichen Blick aus dem Fenster lieber anders und drehten sich im Bett noch einmal um, anstatt die Laufklamotten aus dem Schrank zu holen und nach draußen zu wagen.

Letztendlich wurden bei der 29. Auflage des Stadtlaufs 1579 Finisher gezählt. 645 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder kamen über fünf Kilometer ins Ziel, 221 beendeten den Zehn-Kilometer-Lauf. Positiv stimmte die Zahl der Youngster, die beim Grundschullauf über 1500 Meter (488 Kinder) und beim Bambinirennen über 400 Meter (186) starteten. "Das waren rund

30 mehr als 2017", sagte Uwe Alms, der für die Zeitmessung verantwortlich war.

Horst Zawada, der zusammen mit Carola Kubisch die Veranstaltung leitete, machte sich zwischenzeitlich weniger Sorgen um die Läuferinnen und Läufer, als um die Helfer. Rund 100 Freiwillige waren vom frühen Morgen bis zum Nachmittag im Einsatz, standen dick eingemummt an der Strecke, übergaben mit zittrigen Händen die Medaillen oder froren an den Verpflegungsständen. "Ein großes Dankeschön an diejenigen, die uns unterstützt haben. Ich hoffe, alle sind auch im kommenden Jahr wieder dabei – auch wenn es diesmal ziemlich hart war", so Zawada.

