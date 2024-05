Die Talkrunde in Norderstedt (v. l.): Moderator Andreas Käckell, Dirk Schlegel, Ex-DDR-Fußballer und mittlerweile Chefscout von Holstein Kiel, Christoph Lindhorst, René Wiese (Zentrum deutsche Sportgeschichte), Michael Pape und der 41-malige DDR-Nationalspieler Harald Irmscher. © Frank Best | Frank Best