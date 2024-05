Kreis Segeberg. Der Kreis zahlt Schülern für das Deutschlandticket ab September 20 Euro Zuschuss. Warum das Reisen zum Nulltarif nicht möglich ist.

In Schleswig-Holstein können Schüler der Oberstufen, der Berufs- und Privatschulen vom 1. Januar 2025 an für 29 Euro im Monat öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Dann wird das Bildungsticket, ein vergünstigtes Deutschlandticket, eingeführt. Im Kreis Segeberg können Schüler schon deutlich früher billig reisen: Vom 1. September an erstattet der Kreis Segeberg als Übergangslösung jedem Schüler 20 Euro, wenn das 49 Euro teure Deutschlandticket gekauft wird.

Seit der Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023 sparen einige Eltern viel Geld: Oft mussten sie vorher rund 100 Euro pro Monat ausgeben, wenn das Kind eine entfernte Schule besucht. Das Deutschlandticket kostet nur 49 Euro. Jetzt wird es noch günstiger: 470.000 Euro gibt der Kreis Segeberg aus, um tausenden Schülern ein möglichst billiges Reisen zu ermöglichen.

Bildungsticket: Der Kreis erstattet 20 Euro

Fest steht: Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern müssten selbst aktiv werden. Wenn sie ein Deutschlandticket gekauft haben, reichen sie den Beleg zusammen mit dem Schülerausweis bei der Kreisverwaltung ein. Die überweist dann 20 Euro pro Ticket zurück. Voraussichtlich können die Unterlagen digital hochgeladen werden, um den Verwaltungsaufwand möglichst minimal zu halten. Darüber wird der Kreis Segeberg in den kommenden Wochen noch genauer informieren.

Im Kreis Segeberg gibt es rund 28.000 Schülerinnen und Schüler. Rund 3400 besuchen die Klassenstufen 11 bis 13, Privatschulen oder Berufsschulen – jedoch ohne eine Anerkennung von Schülerbeförderungskosten. Sie würden profitieren. Schüler der unteren Klassenstufen zahlen kein Geld für die Anfahrt zur Schule. Für sie gilt der Nulltarif.

Hamburger Schüler können vom Sommer an jederzeit kostenlos fahren

In Hamburg ist die Politik einen Schritt weiter gegangen: Vom Sommer an können Hamburgs Schulkinder kostenlos den HVV nutzen. Sie können beliebig Bus und Bahn fahren in Hamburg, zur Schule, zum Sport oder einer anderen Freizeitunternehmung, darüber hinaus aber auch den öffentlichen Personennahverkehr sowie Regionalzüge in ganz Deutschland nutzen. Zum Start des neuen Schuljahrs im August 2024 erhalten alle Hamburger Schülerinnen und Schüler kostenlos das Deutschlandticket. Rund 280.000 Schülerinnen und Schüler profitieren davon.

Forderungen einer Schülerbeförderung zum Nulltarif gibt es auch im Kreis Segeberg. Einige Fraktionen des Kreistages haben dieses Thema bereits wiederholt angesprochen, der Jugend-Kreistag hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen. Eine Entscheidung darüber wird es aber auch in den nächsten Monaten nicht geben: Der Kreis Segeberg müsste dafür Millionenbeträge in die Hand nehmen – nach Ansicht vieler Kreispolitiker ist das derzeit kaum zu realisieren.