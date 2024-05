Neubaugebiete in Norderstedt: Das Wohnungsunternehmen Plambeck will in Garstedt auf einem Areal an der Schumanstraße beim Herold-Center (Foto) sowie im Bereich Kohfurth/Stettiner Straße jeweils über 200 Wohneinheiten bauen. Jetzt steht fest: Pro Wohnung wird es nur 0,3 Stellplätze für Autos geben. Für Norderstedt ein Novum. © Christopher Mey | Christopher Mey